یک رسانه آمریکایی اعلام کرد: پنتاگون پس از ارزیابی اینکه ارسال موشکهای دوربرد تاماهاوک به اوکراین تاثیر منفی بر ذخایر آمریکا نخواهد داشت، مجوز لازم را به کاخ سفید داده است وو اکنون تصمیمگیری سیاسی نهایی در دستان دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا قرار دارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ترامپ اوایل ماه جاری در ضیافت کاری با ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید گفت ترجیح میدهد این موشکها را در اختیار اوکراین قرار ندهد، زیرا «نمیخواهیم تجهیزاتی را که برای محافظت از کشورمان نیاز داریم، ببخشیم.»
بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی، ستاد مشترک ارتش آمریکا ارزیابی خود را اندکی پیش از دیدار ترامپ با زلنسکی به کاخ سفید اطلاع داده بود. زلنسکی مدتهاست که خواستار دریافت این موشکها می باشد تا بتواند تاسیسات نفتی و انرژی در عمق خاک روسیه را هدف قرار دهد. موشکهای تاماهاوک بردی حدود ۱۰۰۰ مایل دارند.
این ارزیابی باعث دلگرمی متحدان اروپایی آمریکا شد. دو مقام اروپایی به سی ان ان گفتند که اکنون آمریکا بهانههای کمتری برای عدم ارسال این موشکها دارد. ترامپ نیز چند روز پیش از دیدار با زلنسکی گفته بود که آمریکا «موشکهای تاماهاوک زیادی» دارد که میتواند در اختیار اوکراین قرار دهد.
با این حال، مقامات آمریکایی و اروپایی از تغییر ناگهانی موضع ترامپ شگفتزده شدند. او در سخنرانی آغازین ضیافت کاری با زلنسکی گفت که آمریکا «به این موشکها نیاز دارد» و سپس در جلسهای پشت درهای بسته به زلنسکی گفت که فعلاً این موشکها را ارسال نخواهد کرد.
تصمیم ترامپ یک روز پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، اتخاذ شد. طبق گزارش سی ان ان، پوتین به ترامپ گفته بود که موشکهای تاماهاوک میتوانند شهرهای بزرگ روسیه مانند مسکو و سنپترزبورگ را هدف قرار دهند، بدون تأثیر قابل توجهی در میدان نبرد، اما با آسیب جدی به روابط آمریکا و روسیه.
سی ان ان پیش تر به نقل از منابعی گفته بود که ترامپ هنوز بهطور کامل ارسال موشکها را منتفی نکرده و دولت برنامههایی برای ارسال سریع آنها به اوکراین در صورت صدور دستور از سوی ترامپ تهیه کرده است. ترامپ همچنین در هفتههای اخیر از عدم تمایل پوتین به مذاکرات صلح جدی ناامید شده و هفته گذشته تحریمهای جدیدی علیه شرکتهای نفتی روسیه تصویب کرده و دیدار برنامهریزیشده با پوتین در بوداپست را فعلاً لغو کرده است.
در حالی که پنتاگون نگرانیای درباره ذخایر ندارد، مقامات دفاعی آمریکا هنوز در حال بررسی نحوه آموزش و استفاده اوکراین از این موشکها هستند. منابع مطلع گفتهاند که چندین مساله عملیاتی باید حل شود تا اوکراین بتواند بهطور موثر از این موشکها استفاده کند.
یکی از پرسشهای مهم این است که اوکراین چگونه این موشکها را شلیک خواهد کرد. موشک های تاماهاوک معمولا از کشتیها یا زیردریاییها پرتاب میشوند، اما نیروی دریایی اوکراین بهشدت تضعیف شده است. بنابراین، احتمالا این موشکها باید از روی زمین شلیک شوند. تفنگداران دریایی و ارتش آمریکا پرتابگرهای زمینی را توسعه دادهاند که میتوانند در اختیار اوکراین قرار گیرند.