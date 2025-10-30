En
آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا توسط ترامپ صادر شد

رئیس‌جمهور آمریکا دستور ازسرگیری آزمایش سلاح‌های‌هسته‌ای را صادر کرد​.
آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا توسط ترامپ صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرد که به وزارت جنگ این کشور دستور داده است تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این تصمیم در واکنش به برنامه‌های آزمایش هسته‌ای سایر کشور‌ها اتخاذ شده است و روند اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.ترامپ در این پیام با بیان اینکه ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری سلاح هسته‌ای دارد، نوشت: این دستاورد، از جمله نوسازی کامل و به‌روزرسانی تسلیحات موجود، در دوره نخست ریاست‌جمهوری من محقق شد.او همچنین ادعا کرد: به دلیل قدرت ویرانگر عظیم این سلاح‌ها، از انجام این کار متنفر بودم، اما چاره‌ای جز این نداشتم.ترامپ در ادامه افزود: روسیه در جایگاه دوم قرار دارد و چین با فاصله زیاد سوم است، اما ظرف پنج سال آینده به ما خواهد رسید.رئیس جمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل برنامه‌های آزمایشی سایر کشورها، من به وزارت جنگ دستور داده‌ام که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ما را مانند آنها آغاز کند و این کار بلافاصله شروع خواهد شد.آمریکا در ششم و نهم اوت ۱۹۴۵ (۱۵ و ۱۸ مرداد ۱۳۲۴) بمب‌های اتمی خود را بر روی هیروشیما و ناکازاکی پرتاب کرد. این اولین باری بود که از سلاح‌های هسته‌ای در جنگ استفاده شد.بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حدود ۱۴۰ هزار نفر در هیروشیما و حدود ۷۴ هزار نفر در ناکازاکی بر اثر بمباران اتمی آمریکا کشته شدند. این آمار شامل خیل کسانی است که از انفجار اولیه جان سالم به در بردند، اما بعد‌ها به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی جان باختند.مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر در مراسم‌های یادبود ژاپن شرکت کردند، اما واشنگتن هرگز بابت این حمله غیرانسانی عذرخواهی نکرده است.چندی پیش تولسی گابارد رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اظهاراتی نسبت به خطرات وقوع جنگ اتمی هشدار داد و تاکید کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به آستانه نابودی هسته‌ای نزدیک شده است.گابارد در سفر به هیروشیما، در پیامی ویدئویی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با اشاره به ویرانی ناشی از بمب اتمی در هیروشیما، گفت: بمبی که این شهر را نابود کرد در مقایسه با بمب‌های اتمی امروزی بسیار کوچک بود، یک سلاح اتمی امروز می‌تواند میلیون‌ها نفر را تنها در عرض چند دقیقه از میان ببرد.

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
دیدید آمریکا دنبال جنگ و های کردن جهان است کشورها به سمت دوستی رفتند اینا می‌خوان اتم بزنند بیدار شید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
چند روزی راه افتاد تو بعضی کشورها و آنها را در پوشش قرارداد و تفهم نامه اقتصادی تلکه کرد حالا می خواد این پول ها را خرج کند پس از دوباره به سراغ عرب های ثروتمند خواهد رفت. شغل ترامپ قماربازی و گوش بری و جهانحواریست.
