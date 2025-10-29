بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ملا محمد ابراهیم صدر» معاون ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله (کشور) حکومت سرپرست افغانستان و هیئت همراه از سفارت افغانستان در تهران بازدید کردند.

در این دیدار، مولوی «فضل محمد حقانملامی» سرپرست سفارت، به همراه سایر مسئولان، دستاورد‌ها و چالش‌های موجود سفارت را تشریح کردند.

چهارمین نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) پس از ۱۵ سال وقفه با حضور وزیران کشور‌های تاجیکستان، عمان، ترکمنستان و پاکستان و معاونان وزرای کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و عراق در تهران برگزار شد.