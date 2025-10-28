«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز (سهشنبه) خود با بیان اینکه «هفته گذشته وزارت خارجه در راستای دیپلماسی اقتصادی، دومین نشست دیپلماسی استانی را در مشهد برگزار کرد» گفت: هدف ما تلاش برای تسهیل تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود : در سطح منطقه نیز همچنان با موضوع فلسطین و تحولات منطقه روبرو هستیم و اگر پیش از این در مورد تداوم نسلکشی از سوی رژیم صهیونسیتی در فلسطین صحبت میکردیم ، امروز شاهد نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در غزه هستیم.
هدف رژیم صهیونیستی مقابله با هرگونه توسعه اقتصادی و بازسازی در لبنان است
بقائی با بیان اینکه «در روزهای جاری شاهد اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان نیز بودیم»، خاطرنشان کرد: هدف رژیم صهیونیستی از این اقدامات در لبنان مقابله با هرگونه توسعه اقتصادی و بازسازی در لبنان است. در ارتباط با موضوع قضیه غزه و لبنان ضامنان آتشبس نقش مهمی دارند و باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: امروز نشست وزرای کشور اکو در تهران برگزار شده که نشست مهمی است.
منتظر برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدیه اسفندیاری هستیم
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه اظهار کرد : همانطور که میدانید خانم اسفندیاری اواخر هفته گذشته بعد از جلسه دادگاه به صورت مشروط آزاد شدند و درواقع برایشان حکم آزادی تحت نظارت صادر شد و اکنون ایشان در محلی خارج از زندان به سر میبرند. ما منتظر برگزاری جلسه بعدی دادگاه ایشان هستیم.
بقائی با بیان اینکه «از حکم اخیر دادگاه برای آزادی تحت نظارت ایشان استقبال میکنیم» گفت: همانطور که پیش از این اعلام کردهایم ما تاکید بر این داریم که که هیچ دلیل موجهی برای بازداشت ایشان وجود نداشته و امیدواریم رای صادر شده منجر به آزادی نهایی و بازگشت ایشان به کشور شود.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه «همچنان سفارت ایران در فرانسه پیگیر موضوع پرونده ایشان است» گفت: پیگیریها در این راستاست که هرچه زودتر زمینه برای آزادی کامل ایشان فراهم شود.
وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق مهمانان ویژه نشست وزرای کشور سازمان اکو هستند
بقائی در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با سفر وزیر کشور عمان به ایران و دیداری که او با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام داده است؟ گفت: این سفر در راستای همکاریهای خوب ایران و عمان انجام شده است، ایشان در جریان این سفر دیدارهای دوجانبهای با مقامات کشورمان داشتند از جمله اینکه با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و رایزنی کردند و با رئیسجمهور نیز دیدار خواهند داشت.
وی ادامه داد: وزیر کشور عمان به عنوان مهمان ویژه در نشست وزرای کشور سازمان اکو شرکت کرده است.
بقائی همچنین گفت: در نشست وزرای کشور اکو که امروز در تهران برگزار شده هیاتی از افغانستان نیز حضور دارند و معاون وزیر کشور عراق و وزیر کشور عمان نیز به عنوان مهمانان ویژه در این نشست حضور پیدا کردهاند.
امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در ارتباط با سفر نماینده ویژه روسیه در امور سوریه به تهران در هفته گذشته و اینکه آیا اخیراً تغییری در روابط ایران و سوریه ایجاد شده است؟ گفت: این سفر نیز در ادامه همکاریها و رایزنیهایی است که از مدتها قبل در مورد موضوع سوریه با شرکای خود از جمله روسیه داشتهایم و و این سفر نیز در همین چارچوب انجام شده است.
بقائی با اشاره به تحولات سیالی که در سوریه در جریان است، گفت: همانطور که بارها گفتهایم سوریه کشور مهم در منطقه است، امنیت سوریه برای ایران و کل منطقه مهم است و طبیعی است که ما با شرکای منطقهای خود و سایر کشورها که در رابطه با موضوع سوریه ذی مدخل هستند مشورت و رایزنی کنیم و این سفر نیز در همین چارچوب انجام شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گروسی مدعی شده که مذاکراتی در پشت پرده برای از سرگیری بازرسیها از ایران در جریان است، گفت: من چنین عبارت را از آقای گروسی نشنیدم.
مبنای همکاری و تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است
وی افزود: بهطور کلی، پس از تحولاتی که خرداد ماه رخ داد، مبنای همکاری و تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. ما همچنان عضو معاهده NPT هستیم و به توافقنامه پادمان متعهد میباشیم. در اجرای این تعهدات، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده، تعاملات با آژانس را به پیش میبریم.
بقائی با اشاره به برخی جنبههای همکاری ایران با آژانس گفت: برخی همکاریها با آژانس، همکاریهای متعارفی است که در راستای منافع ملی ما قرار دارد. برای مثال، مباحث مربوط به تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر یا نظارت بر عملکرد رآکتور تحقیقاتی تهران که داروهای مورد نیاز بیماران را تأمین میکند، از جمله مواردی است که بهصورت طبیعی و در راستای منافع کشور انجام میشود.
او تأکید کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره شده، مبنای همکاری ما با آژانس در شرایط کنونی، قانون مجلس است و هرگونه درخواست آژانس باید بهصورت موردی بررسی شده و بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
بقائی در ادامه نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی به سفر اخیر کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه، به کابل اشاره و اهداف این سفر را تشریح کرد.
سفر غریبآبادی برای رسیدگی به چند موضوع ثابت در دستور کار روابط ایران و افغانستان انجام شد
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر معاون وزیر خارجه به کابل گفت: سفر آقای غریبآبادی برای رسیدگی به چند موضوع ثابت در دستور کار روابط ایران و افغانستان انجام شد. این موضوعات شامل امنیت مرزها، حقآبه و همکاریهای قضایی و حقوقی بود که بهطور مشخص در دیدار با مقامات ذیربط افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: در خصوص طرح نوسازی علائم مرزی که مدتها متوقف شده بود، توافق شد که اجرای این تفاهم از سر گرفته شود. همچنین درباره مقابله با ترددهای غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و بهطور کلی جرایم سازمانیافته فراملی، گفتوگوهای خوبی صورت گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در حوزه همکاریهای قضایی نیز مذاکراتی درباره انتقال محکومان، استرداد مجرمین و سایر مصادیق مرتبط با همکاریهای قضایی انجام شد. امیدواریم تداوم این رایزنیها به تسهیل مراودات در زمینههای مختلف، بهویژه در حوزههایی که بخش بینالملل وزارت خارجه متولی آن است، کمک کند.
مستندسازی شواهد، دلایل و قرائن مربوط به جنایات جنگ ۱۲ روزه ادامه دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات وزارت خارجه در عرصه بینالملل برای پیگیری جنایتهای آمریکا و اسراییل علیه ایران اظهار کرد: اولین اقدام برای هر کار حقوقی در سطح بینالمللی، مستندسازی شواهد، دلایل و قرائن مربوط به ارتکاب یک جنایت یا جرم است. ما این کار را در خصوص جنگ ۱۲ روزه انجام دادیم و این روند ادامه دارد.
وی افزود: بخش بینالملل وزارت خارجه از همان روزهای نخست یعنی از همان روزی که تجاوز رژیم صهیونیستی شروع شد و جنایات ارتکابی را شروع کرد، شروع به جمع آوری و مستندسازی شواهد و دلایل کرده و در قالب یک جلد منتشر شده است.
بقائی گفت: وزارت خارجه یکی از نهادهایی است که در رابطه با این موضوع کار میکند؛ بخش حقوقی ریاست جمهوری به اضافه قوه قضاییه نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
وی خطاب به خبرنگار پرسشکننده گفت: شما میتوانید در مورد پیگیریهای این موضوع در ابعاد کیفری در داخل کشور از سخنگوی قوه قضاییه بپرسید تا ایشان اقداماتی که در این زمینه انجام شده است را تشریح کنند.
وی تاکید کرد: پیگیری این موضوع در عرصه بینالمللی آن، یک روند مستمر است و مادر اجلاس جنبش عدم تعهد در اوگاندا توانستیم یکی الی ۲ بند مشخص در بیانیه پایانی اجلاس در محکومیت این حملات بگنجانیم و ۱۲۰ کشور این حملات را محکوم کردند.
وی افزود: مستندسازی ما در این زمینه ادامه دارد و همزمان بررسی میکنیم اینکه کدام نهادها برای رسیدگی به تخلف و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی صلاحیت دارند.
چارچوب تعهدات بینالمللی ما مشخص است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسشی دیگر درباره وضعیت همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اینکه به نظر میرسد این روابط بلاتکلیف است، تأکید کرد: سقف و کف همکاریهای ما را قوانین و تعهدات بینالمللی تعیین میکند. ما معاهدهای داریم به نام معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و همچنین توافق پادمان که این دو مبنای تعامل ما با آژانس هستند؛ همانند هر کشور غیرهستهای دیگر.
وی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تصریح دارد که پس از پایان دوره ۱۰ ساله با ایران همانند سایر کشورهای غیرهستهای برخورد خواهد شد. ما تا زمانی که این قطعنامه برقرار بود، مجموعهای از تعهدات داوطلبانه را پذیرفته بودیم که هدف آن اعتمادسازی و ایجاد شفافیت فراتر از تعهدات پادمانی، در ازای رفع تحریمهای ظالمانه بود.
بقائی ادامه داد: اکنون شرایط روشن است و چارچوب تعهدات بینالمللی ما مشخص است. تکلیف کاملاً روشن است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، ما بر اساس تعهدات خود در چارچوب معاهده انپیتی و توافق پادمان، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسیر همکاری با آژانس را ادامه خواهیم داد.
هرگاه مذاکره، تأمینکننده منافع و حقوق ملت ایران باشد در استفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد
وی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات با طرفهای مقابل، گفت: هرگاه به این جمعبندی برسیم که شرایط و زمینه لازم برای مذاکرهای که تأمینکننده منافع و حقوق ملت ایران باشد فراهم است، در استفاده از ابزار دیپلماسی تردید نخواهیم کرد.
موضوع هستهای ایران نباید در سطح شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه مورد بررسی قرار گیرد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی با اشاره به جایگاه موضوع هستهای در سیاست خارجی کشور گفت: ما در وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی، فعالیتهای گستردهای داریم و معطل یک یا چند روند مذاکراتی نشدهایم. وزارت خارجه هزاران مأموریت دارد و همه آنها در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه «موضوع هستهای یکی از محورهای کاری وزارت خارجه است»، افزود: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، کل موضوع هستهای بهنوعی به ما تحمیل شد. این موضوع از ابتدا نباید در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار میگرفت.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه تصریح کرد: از نظر ما، چه در گذشته و چه اکنون، موضوع هستهای ایران نباید در سطح شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله باید در چارچوبهای فنی و حقوقی و نه سیاسی و امنیتی دنبال شود.
روابط رو به رشد ما با چین به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد
بقائی در پاسخ به سوال یک خبرنگار چینی در مورد دیدار روسای چین و آمریکا در آینده نزدیک و تاثیر احتمالی این موضوع بر روابط تهران و پکن اظهارکرد: روابط ما با چین ، روابط مستحکمی است و ما در سطوح مختلف روابط دوجانبه و بین المللی و همچنین در سطح سازمانهای بینالمللی چون بریکس و شانگهای با چین دارای تعاملات و مراوده هستیم.
وی افزود: روابط رو به رشد ما با چین فارغ از تحولات و اعمال نفوذ احتمالی برخی از کشورها و دیگران به قوت خود ادامه پیدا خواهد کرد.
روند اجرای تفاهم امنیتی ایران و عراق قابل قبول است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و آخرین وضعیت اجرای تفاهمنامه امنیتی ایران و عراق گفت: روندی که برای اجرای این تفاهم انجام شده است قابل قبول است.
وی ادامه داد: این موضوع نیازمند مراقبت دو طرف است که به بهترین نحو ممکن این تفاهمنامه اجرا شود.
سفر لاریجانی به روسیه در ادامه رایزنیهای مستمر بین ۲ کشور انجام شد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه آمریکایی در ارتباط با سفر اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه و اینکه آیا این سفر مربوط به دریافت تسلیحات از سوی ایران از جانب روسیه بوده است، گفت: سفر اخیر دبیر شورای امنیت ملی ایران به روسیه اولین سفر نبوده است و این سفر در ادامه رایزنیهای مستمر بین ایران و روسیه انجام شده و در آن طیفی از موضوعات بررسی شده است.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اشاره به معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه نیز گفت: در جریان این سفر در ارتباط با روند اجرایی این سند و سایر موضوعاتی که دو کشور در ارتباط با آن منافع و نگرانیهای مشترک دارند بحث و رایزنی شده است.
این خبر تکمیل میشود.