جزئیات نجات جان ۳۰ مسافر از آتش توسط راننده اتوبوس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، اقدام بهموقع و سرعت عمل ستودنی راننده یک دستگاه اتوبوس اسکانیا درون شهری در تربتجام، جان ۳۰ مسافر را از یک حریق مهیب و قریبالوقوع نجات داد.
این حادثه که روز گذشته در پیک ترافیک عصرگاهی رخ داد، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی به مسافران یا شهروندان وارد نکرد، اتفاقی که به گفته مسئولین، نتیجه مستقیم تصمیمی سریع و هوشیاری کمنظیر راننده و نیز همکاری و گزارش بهموقع مسافران از بوی دود دارد.
حس بوی دود، زنگ خطر فاجعه
محمد اسکندری، مسئول حملونقل درون شهری تربتجام با تأیید این خبر اظهار کرد: گزارش به موقع مسافران در خصوص حس بوی دود، به راننده فرصت داد تا پیش از اوج گرفتن شعلهها، وارد عمل شود.
مسئول حملونقل درون شهری تربتجام افزود: راننده اتوبوس با یک سرعت عمل به موقع و ترمز نجاتبخش، از یک فاجعه مهیب و قریبالوقوع انسانی جلوگیری کرد.
توقف هوشمندانه در اوج ترافیک
وی ادامه داد: این راننده با وجود ترافیک نیمه سنگین عصرگاهی، اتوبوس را با هوشیاری در محل مناسبی از میدان مرکزی متوقف کرد و در گام نخست، تمامی مسافران را به سلامت از مهلکه خارج ساخت.
اسکندری، این نجات را حاصل یک تصمیم سریع در کسری از ثانیه از سوی راننده و همکاری ۳۰ مسافر دانست.
مسئول حملونقل درون شهری تربتجام با اشاره به تلاشهای بیثمر راننده قبل از رسیدن آتشنشانان تصریح کرد: پس از تخلیه کامل اتوبوس، راننده با استفاده از کپسولهای دستی و بر اساس آموزشهای طی شده، اقدام به اطفاء حریق کرد. با این حال، حجم بالای آتش مانع از اقدام مؤثر وی تا پیش از رسیدن تیمهای امدادی شد.
وی در این خصوص بیان کرد: سه تیم آتشنشان از پایگاههای مختلف به محل اعزام شدند، اما بهدلیل پیک ترافیک، با کمی تأخیر در مأموریت مواجه شدند.
مهار آتش و فرسودگی اتوبوس
وی خاطرنشان کرد: تلاش اصلی آتشنشانان و تیمهای خدمات شهری، علاوه بر اطفا حریق اتوبوس اسکانیا، جلوگیری از سرایت شعلهها به واحدهای مسکونی و تجاری اطراف میدان ولیعصر (عج) تربتجام بود. خوشبختانه، به جز اتوبوس، هیچگونه خسارت مالی به اموال عمومی و مردم وارد نشد.
اسکندری در ادامه به عمر مفید ۱۰ تا ۱۵ ساله اتوبوسهای درونشهری اشاره کرد و گفت: این اتوبوس مدل ۹۰ بوده و قاعدتاً در سن فرسودگی قرار دارد. یکی از علتهای محتمل آتشسوزی، نقص و فرسودگی در سیستم برق این اتوبوس است.
مسئول حملونقل درون شهری تربتجام اضافهکرد: بر اساس برآوردها، با توجه به وارد شدن خسارت جزئی به موتور و سوختن سقف و صندلیها، بازسازی این مدل اتوبوسهای اسکانیا مدل ۹۰، هزینهای بالغ بر بیش از سه میلیارد تومان پیشبینی میشود.