تکواندوی روی دور ناکامی؛ ۹ نفر و یک مدال تا روز چهارم

با حذف مهران برخورداری، کاپیتان تیم ملی تکواندوی مردان ایران از رقابتهای قهرمانی جهانی حالا هر سه فینالیست ایرانی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، بدون مدال صحنه جهانی را ترک کردند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیستوهفتمین دوره رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان در شهر ووشی چین ادامه دارد و در روز چهارم این رقابتها، نمایندگان ایران در دو وزن به میدان رفتند اما در نهایت بدون کسب مدال از گردونه مسابقات کنار رفتند.
در بخش زنان و در وزن ۴۶- کیلوگرم، سعیده نصیری در نخستین مبارزه خود برابر داکستا از تیمور شرقی با نتایج قاطع ۴ بر صفر و ۶ بر صفر پیروز شد. او در دومین دیدار نیز با حساب ۵ بر صفر و ۲-۲ از سد حریف خود گذشت و به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد. با این حال نصیری در این مرحله مقابل جایز باست، تکواندوکار کاستاریکاییالاصل که با پرچم فدراسیون جهانی (WT) مبارزه میکرد، در دو راند پیاپی و با نتایج ۳ بر ۲ و ۹ بر ۶ شکست خورد و از ادامه رقابتها بازماند.
در بخش مردان و در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری کاپیتان تیم ملی و دارنده مدال نقره المپیک پاریس، رقابتهای خود را با بردی قاطع آغاز کرد. او ابتدا با نتایج ۱۴ بر ۲ و ۱۲ بر صفر بابو از موریس را شکست داد و سپس در دو راند ۵ بر صفر و ۸ بر صفر از سد مارتینهو از پرتغال گذشت تا راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
برخورداری در این مرحله با وجود مبارزهای نزدیک موفق شد با نتیجه ۲ بر یک برابر جسوربیک جیسانوف از ازبکستان پیروز شود؛ اما در مرحله یکچهارم نهایی مقابل کیوژانگ ژیانگ از چین در دو راند متوالی با نتایج ۲-۲ و ۸ بر ۷ شکست خورد و از رسیدن به مراحل بالاتر و دستیابی به مدال بازماند.
به این ترتیب، برخورداری نیز همانند آرین سلیمی و ناهید کیانی، دو فینالیست ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس که مدالهای طلا و نقره کسب کرده بودند، در این رقابتها ناکام ماند تا کار تیم ملی تکواندو در روز چهارم مسابقات جهانی بدون دستاورد قابلتوجهی خاتمه یابد. تاکنون ۹ تکواندوکار ایران در این رقابتها به میدان رفتهاند که حاصل آن یک مدال نقره توسط مهدی حاج موسایی و حذف ۸ تکواندوکار دیگر ایران بوده است.
ایران در روزهای آتی ۶ تکواندوکار خواهد داشت که روی شیاپچانگ میروند و برنامه رقابتهای آنها به شرح زیر است: