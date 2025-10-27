پیش از این، وانگ یی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفتگوی تلفنی انجام داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وانگ یی گفت: «در طول مذاکرات تجاری و اقتصادی در کوالالامپور، هر دو طرف [چین و ایالات متحده]مواضع خود را روشن کردند، درک متقابل را تقویت کردند و به اجماع چارچوبی در مورد حل و فصل متقابل مسائل تجاری و اقتصادی فوری فعلی دست یافتند.»
دیپلمات ارشد چین افزود که روابط چین و ایالات متحده میتواند تثبیت شود، اگر که ۲ طرف اختلافات خود را از طریق گفتوگو حل کنند و از اعمال فشار دست بردارند.
او همچنین گفت که چین امیدوار است پکن و واشنگتن برای تعامل در سطح بالا آماده شوند و شرایطی را برای توسعه روابط دوجانبه ایجاد کنند.
وانگ در این گفتوگوی تلفنی با مارکو روبیو تاکید کرد: «ما امیدواریم که هر دو طرف به سمت یکدیگر حرکت کنند، برای تعامل در سطح بالا بین چین و آمریکا آماده شوند و شرایطی را برای توسعه روابط دوجانبه ایجاد کنند.»