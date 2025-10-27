برگزاری پویش «به افتخار نوجوونی!» برای نشاط و هویت نسل نوجوان

میرمحمد مطهری موید سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار فرهنگی تابناک گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای سیاست‌های ملی ترویج نشاط و هویت نوجوان ایرانی، رویداد «به افتخار نوجوونی!» از دوشنبه ۵ آبان تا جمعه ۹ آبان در فرهنگسرای نوجوان برگزار می‌کند. پویش «به افتخار نوجوونی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است.

وی افزود: برنامه «به افتخار نوجوونی!» طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه (۵ و ۷ آبان) ویژه نوجوانان دختر و روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه (۶ و ۸ آبان) مخصوص نوجوانان پسر برگزار می‌شود. روز جمعه ۹ آبان نیز به عنوان روز پایانی، به برگزاری نشست حلقه‌های هویتی فرهنگسراها و آیین اختتامیه اختصاص دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تشریح جزئیات برگزاری رویداد مورد اشاره گفت: این جشنواره از ۵ تا ۸ آبان به صورت میدانی و کارگاهی برگزار می‌شود و هر گروه از نوجوانان پس از پذیرش در ایستگاه ورودی، کارت شناسایی ویژه با بارکد اختصاصی دریافت کرده و در مسیرهای طراحی‌شده به رقابت می‌پردازند. ایستگاه‌های مهارتی، بازی‌های گروهی، رقابت‌های ورزشی، کارگاه‌های استعدادیابی و انگیزشی از جمله بخش‌های متنوع این برنامه است. در پایان هر روز، امتیازات گروه‌ها بر اساس عملکردشان محاسبه می‌شود و گروه‌های برتر از فرصت استفاده از بازی پینت‌بال و شهربازی بهره‌مند می‌شوند.

مطهری موید ادامه داد: در روز جمعه ۹ آبان نیز نوجوانان منتخب از حلقه‌های هویتی فرهنگسراها شامل «رستا»، «ایران آینده»، «راوینو»، «ترنگ» و «بچه‌کتابخون‌ها» از سراسر مناطق در فرهنگسرای نوجوان گردهم می‌آیند. در این روز کارگاه‌های آموزشی با محور مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاق، گفت‌وگو، هویت‌یابی و خودباوری برگزار خواهد شد تا بستری برای هم‌افزایی، شبکه‌سازی و تبادل تجربه میان اعضای حلقه‌ها فراهم شود. پویش «به افتخار نوجوونی» نیز با مشارکت مرکز کودک و نوجوان رسانه ملی در حال برگزاری است. در این پویش مردمی، شرکت‌کنندگان می‌توانند نوجوانان موفق، تاثیرگذار و کنشگر را با ارسال ویدیو به سامانه https://baomidtv.com/events/teenage-honor/ معرفی کرده و در این پویش شرکت کنند.

وی در پایان گفت: آیین اختتامیه ویژه‌برنامه «به افتخار نوجوونی!» نیز از ساعت ۱۵ روز جمعه ۹ آبان برگزار می‌شود و در آن از گروه‌ها و نوجوانان فعال تقدیر می‌شود. ویژه‌برنامه‌های هفته ملی نوجوان با همراهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور، سازمان صدا و سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی و اجرا شده است تا الگویی تازه از هم‌افزایی فرهنگی میان نهادهای ملی در حوزه نوجوان ایجاد کند.