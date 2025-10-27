رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه گفت:‌ در سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان، زمینه تردد کامیون‌های ایرانی به این کشور بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امین ترفع، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان اظهار کرد: در موضوع تردد جاده‌ای در مرز‌های دو کشور با برخی مشکلات روبه‌رو بودیم که در این زمینه نشستی برگزار شد.

وی افزود: در نتیجه این مذاکرات، چند گشایش حاصل شد که یکی از آنها مربوط به کامیون‌های حامل بار ایرانی بود که در مرز متوقف شده بودند.

ترفع ادامه داد: همچنین توافق شد کامیون‌های ایرانی با هدف افزایش ترانزیت بتوانند در خاک پاکستان تردد داشته باشند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: پیش از این کامیون‌های ایرانی فقط با ارائه ضمانت‌نامه بانکی امکان ورود به خاک پاکستان را داشتند، اما با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی، این الزام لغو شد و کامیون‌های ایرانی بدون ضمانت‌نامه نیز می‌توانند در خاک جمهوری اسلامی پاکستان تردد کنند.

ترفع تأکید کرد: با اجرای این توافق، حجم ترانزیت میان ترکیه، ایران و پاکستان به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

اواخر هفته گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر به پاکستان با اشاره به توافقات جدید ایران و پاکستان برای گسترش همکاری‌های ترانزیتی گفته بود: تسهیل فرآیند‌های گمرکی برای تردد روان‌تر کامیون‌ها و اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی خطوط ریلی، دو محور اصلی همکاری‌های جدید تهران و اسلام‌آباد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت روابط حمل ونقل و ترانزیتی میان دو کشور اظهار کرد: ایران و پاکستان با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی خود، برنامه‌های مشترک متعددی را در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی در دستور کار دارند.

وی افزود: همکاری‌های ریلی شامل بهسازی و نوسازی خطوط است؛ در حوزه جاده‌ای، تمرکز بر تسهیل امور گمرکی و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای تردد کامیون‌داران دو کشور قرار دارد و در حوزه دریایی نیز ایجاد ارتباط مستقیم میان بنادر کراچی، گوادر و چابهار دنبال می‌شود.

صادق تصریح کرد: این همکاری‌ها نه‌تنها به افزایش حجم مبادلات ترانزیتی میان ایران و پاکستان منجر می‌شود، بلکه بستر توسعه مسیر‌های ترانزیتی منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: با تحقق این همکاری‌ها، مسیر اتصال پاکستان به چین و به‌تبع آن، پیوند چین از طریق پاکستان و ایران به اروپا هموار خواهد شد؛ موضوعی که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و به‌صورت جدی از سوی دو کشور پیگیری می‌شود.