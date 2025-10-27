به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امین ترفع، رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان اظهار کرد: در موضوع تردد جادهای در مرزهای دو کشور با برخی مشکلات روبهرو بودیم که در این زمینه نشستی برگزار شد.
وی افزود: در نتیجه این مذاکرات، چند گشایش حاصل شد که یکی از آنها مربوط به کامیونهای حامل بار ایرانی بود که در مرز متوقف شده بودند.
ترفع ادامه داد: همچنین توافق شد کامیونهای ایرانی با هدف افزایش ترانزیت بتوانند در خاک پاکستان تردد داشته باشند.
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: پیش از این کامیونهای ایرانی فقط با ارائه ضمانتنامه بانکی امکان ورود به خاک پاکستان را داشتند، اما با رایزنیهای وزیر راه و شهرسازی، این الزام لغو شد و کامیونهای ایرانی بدون ضمانتنامه نیز میتوانند در خاک جمهوری اسلامی پاکستان تردد کنند.
ترفع تأکید کرد: با اجرای این توافق، حجم ترانزیت میان ترکیه، ایران و پاکستان بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
اواخر هفته گذشته فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر به پاکستان با اشاره به توافقات جدید ایران و پاکستان برای گسترش همکاریهای ترانزیتی گفته بود: تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تردد روانتر کامیونها و اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی خطوط ریلی، دو محور اصلی همکاریهای جدید تهران و اسلامآباد به شمار میرود.
وی با اشاره به اهمیت روابط حمل ونقل و ترانزیتی میان دو کشور اظهار کرد: ایران و پاکستان با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی خود، برنامههای مشترک متعددی را در حوزههای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی در دستور کار دارند.
وی افزود: همکاریهای ریلی شامل بهسازی و نوسازی خطوط است؛ در حوزه جادهای، تمرکز بر تسهیل امور گمرکی و فراهمسازی شرایط بهتر برای تردد کامیونداران دو کشور قرار دارد و در حوزه دریایی نیز ایجاد ارتباط مستقیم میان بنادر کراچی، گوادر و چابهار دنبال میشود.
صادق تصریح کرد: این همکاریها نهتنها به افزایش حجم مبادلات ترانزیتی میان ایران و پاکستان منجر میشود، بلکه بستر توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقهای را نیز فراهم میکند.
وی تأکید کرد: با تحقق این همکاریها، مسیر اتصال پاکستان به چین و بهتبع آن، پیوند چین از طریق پاکستان و ایران به اروپا هموار خواهد شد؛ موضوعی که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و بهصورت جدی از سوی دو کشور پیگیری میشود.