سید مرتضی محمودی به تابناک خبر داد:

تشکیل حوزه‌های انتخابیه جدید در استان‌های کشور/ دولت در اجرای مصوبه‌ کوتاهی کرده است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها معتقد است به‌دلیل نداشتن نماینده مستقل در بخش‌های وسیعی از برخی حوزه‌های انتخابیه که ظرفیت لازم برای داشتن نماینده مستقل را دارند وظیفه نمایندگی این مناطق بر عهده نماینده شهر دیگری قرار گرفته است.
موضوع افزایش کرسی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور مطرح شده است. کارشناسان و مسئولان معتقدند گستردگی برخی حوزه‌های انتخابیه و نابرابری در تعداد نمایندگان میان استان‌ها، موجب کاهش اثربخشی در پیگیری مطالبات مردمی و بروز بی‌عدالتی در سطح مناطق مختلف کشور شده است. این در حالی است که مصوبه مربوط به افزایش حوزه‌های انتخابیه و کرسی‌های جدید، سال‌ها پیش به تصویب رسیده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

در همین زمینه مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه مجلس در ارتباط با افزایش تعداد نماینده ها، دلیل مجلس برای این موضوع چیست؟ گفت: به دلیل حوزه‌های گسترده نیازها در کشور، که برخی از نمایندگانی که حوزه‌ انتخابیه وسیعی دارند، به‌دلیل مسافت زیاد و زمان‌بر بودن حضور در بخش‌های مختلف برای حضور در حوزه‌های انتخابی نمی‌توانند خدمات خود را به‌صورت عادلانه و دقیق به همه مردم آن حوزه ارائه دهند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: برخی از نمایندگان ناچارند برای رسیدگی به حوزه انتخابی و مناطق تحت پوشش خود، چند صد کیلومتر بین یک شهر تا شهر دیگر را طی کنند. این مسئله موجب می‌شود که عدالت در خدمت‌رسانی و پیگیری مطالبات مردم به‌طور کامل برقرار نباشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها متذکر شد: تقسیمات کشوری ما درخصوص شهرستان‌ها، شهرها و تعداد نمایندگانی که برای هر استان اختصاص داده شده، در گذشته به‌گونه‌ای بوده که در برخی استان‌ها نوعی اجحاف صورت گرفته و برخی از آن‌ها متضرر شده‌اند. به‌دلیل نداشتن نماینده مستقل در بخش‌های وسیعی از برخی حوزه‌های انتخابیه که از نظر جمعیت و وسعت، ظرفیت داشتن نماینده مستقل را دارا هستند وظیفه نمایندگی این مناطق بر عهده نماینده شهر دیگری قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در برخی حوزه‌های انتخابیه کشور، یک نماینده به‌طور هم‌زمان مسئولیت نمایندگی دو شهر را بر عهده دارد.  در برخی دیگر از نقاط کشور یک نماینده موظف است وظیفه نمایندگی پنج تا شش شهر را هم‌زمان بر عهده گیرد. این امر عملاً بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها برای رسیدگی مؤثر و دقیق به امور مردم در حوزه‌های مختلف انتخابیه ایجاد کرده است.

محمودی افزود: این مسئله سال‌هاست که مورد گلایه مردم و مسئولان محلی بوده و ارتباطی به امسال یا سال گذشته ندارد. بحث افزایش کرسی‌های نمایندگان، در واقع موضوعی است که سال‌ها از سوی افراد صاحب‌نفوذ در استان‌ها و شهرستان‌ها مطرح شده است. دلیل آن نیز روشن است: حضور یک نماینده مستقل می‌تواند آورده‌ها و فرصت‌های قابل توجهی را برای شهرستان و حوزه انتخابیه به‌همراه داشته باشد. بنابراین، بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها به‌دنبال تشکیل حوزه انتخابیه مستقل و داشتن نماینده اختصاصی خود بوده‌اند. حتی در استان تهران نیز برخی شهرستان‌ها بارها درخواست کرده‌اند که نماینده مستقل داشته باشند. این مسئله در سایر استان‌ها نیز به همین ترتیب مطرح شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه بر آن بوده که با توجه به تقسیمات کشوری جدید، افزایش معقولی در تعداد کرسی‌های نمایندگان صورت گیرد و حوزه‌های انتخابیه جدیدی در کشور تشکیل شود، تاکید کرد: این موضوع در مصوبات دولت نیز مورد تأیید قرار گرفته است. البته با وجود تصویب این مصوبه، دولت تاکنون در اجرای آن کوتاهی کرده است. بهانه اخیر دولت برای عدم اجرای مصوبه، شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر بوده است.

محمودی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر، آنچه در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در کمیسیون امور داخلی کشور نیز بارها پیگیری شده و تذکرات لازم درباره آن در هفته‌های اخیر داده شده، این است که دولت محترم موظف است هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کند.

وی در پایان متذکر شد: دولت باید مقدمات و سازوکارهای لازم را برای تشکیل حوزه‌های انتخابیه جدید و افزایش کرسی‌های جدید به مجلس شورای اسلامی عنوان نمایندگان حوزه های انتخابی جدید فراهم کند و این موضوع سریع تر اجرایی شود.

