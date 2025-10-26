عکس: ماسوله خراسان و بام‌های طلایی: روایت تلاش جمعی برای خشک کردن سنتی آلو در قلب بینالود

شهر توریستی خور، واقع در دامنه‌های بینالود، با خانه‌های پلکانی و بافت تاریخی‌اش، در ماه مهر به مرکز خشک کردن سنتی آلو تبدیل می‌شود؛ جایی که هر فردی از زن و مرد، پیر و جوان، بر روی بام‌ها مشغول حفظ میراث باغداری ایران است.