عکس: تصاویری از داخل زندان کتزیوت رژیم صهیونیستی
تصاویر از زندان صحرایی کتزیوت اسرائیل، بزرگترین بزرگ ترین زندان این کشور، منتشر شده است که به نظر میرسد نشاندهنده ادامه بدرفتاریها علیه زندانیان فلسطینی حتی پس از پذیرش توافق آتشبس غزه در اوایل ماه جاری باشد. زندان کتزیوت به دلیل نگهداری طولانیمدت افراد بدون تفهیم اتهام، ازدحام بیش از حد و شرایط نامناسب بهداشتی، سابقه طولانی در نقض حقوق بشر دارد.
برچسبها:عکس بین الملل زندان صحرایی کتزیوت زندانیان فلسطینی
