کولاک حاج‌موسایی جبران ناکامی المپیکی‌ها/ حضور در فینال با عبور از قهرمان جهان

رسیدن حاج‌موسایی به فینال وزن ۶۳- تکواندوی قهرمانی جهان ناکامی روز نخست تیم ملی را جبران کرد. گرچه او دستش به مدال طلا نرسید و در دیدار فینال مغلوب حریفی از تونس شد.
کولاک حاج‌موسایی جبران ناکامی المپیکی‌ها/ حضور در فینال با عبور از قهرمان جهان

تکواندوی ایران پس از حذف سه ورزشکارش که دو نفر از آنها مدال‌آور المپیک بودند، بالاخره موفق شد یک مدال خود را قطعی کند و حالا حاج‌موسایی صاحب نشان نقره شده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی حاج‌موسایی، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تکواندوی ایران در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشیِ چین، با عبور از سد یکی از بزرگ‌ترین نام‌های این رشته و راهی فینال شد.

حاج‌موسایی در حالی در مرحله نیمه‌نهایی برابر جون جانگ، قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از کره‌جنوبی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید که آرین سلیمی و ناهید کیانی دو مدال‌آور ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در روز نخست این رقابت‌ها و مهلا مومن‌زاده، نماینده وزن ۴۹ کیلوگرم ایران با شکست مقابل رقبا از دور مسابقات حذف شدند.

تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم ایران در راند نخست با حساب ۹ بر ۷ به پیروزی رسید اما در راند دوم با نتیجه ۴ بر ۴ شکست را پذیرفت تا کار به راند سوم کشیده شود. در راند سرنوشت‌ساز سوم این حاج‌موسایی بود که با نتیجه ۸ بر ۴ جون جانگ کره‌ای را شکست داد و به فینال رسید.

نماینده ایران در مسیر صعود خود تا فینال، تمام حریفانش را با اختلاف امتیاز بالا شکست داد؛ او ابتدا مکینتاش از انگلیس را با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۸ بر صفر از پیش‌رو برداشت، سپس ارنست مرداناج از آلبانی را با حساب‌های ۸ بر یک و ۱۷ بر ۲ شکست داد و در ادامه عمر دای‌اوغلو از ترکیه و کریستین برگن از نروژ نیز یکی پس از دیگری مغلوب حاج‌موسایی شدند تا او با چهار برد پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک راند، به نیمه‌نهایی برسد.

حاج‌موسایی پس از عبور از دارنده مدال برنز المپیک و راهیابی به فینال، برای کسب مدال طلای جهان به مصاف محمد خلیل جندوبی، ستاره تونسی و دارنده مدال‌های نقره و برنز المپیک رفت.

همچنین پس از حذف آرین سلیمی و ناهید کیانی در روز نخست، مهلا مومن‌زاده نیز در روز دوم مسابقات و در وزن ۴۹- کیلوگرم حذف شد. او پس از برد در دور نخست مقابل نماینده بوتسوانا، در گام بعدی برابر حریف فرانسوی باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

تکواندو مهدی حاج موسایی تیم ملی تکواندو آرین سلیمی ناهید کیانی
