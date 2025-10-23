En
هشدار به اسرائیل: حمایت‌های ما را از دست می‌دهید

ترامپ: حملۀ اسرائیل به قطر یک اشتباه تاکتیکی بود

رئیس جمهور آمریکا خطاب به رژیم صهیونیستی درباره تبعات الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی هشدار داد.
ترامپ: حملۀ اسرائیل به قطر یک اشتباه تاکتیکی بود

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با مجله تایم این کشور گفت: الحاق کرانه باختری هرگز رخ نخواهد داد چرا که من به کشورهای عربی قول داده‌ام این اتفاق نمی‌افتد.

وی افزود: اسرائیل در صورت الحاق کرانه باختری (به اراضی اشغالی) تمام حمایت‌های آمریکا را از دست خواهد داد.

ترامپ بیان کرد: نتانیاهو قصد داشت به این جنگ ادامه می‌دهد و ممکن بود چند سال به طول انجامد اما من آن را متوقف کردم. نتانیاهو با حمله به قطر مرتکب اشتباه تاکتیکی فاحشی شد.

پیش از این نیز جی دی ونس معاون ترامپ در جریان سفر به اراضی اشغالی نسبت به این مسأله هشدار داده بود.

وی نشست پارلمان رژیم صهیونیستی درباره تصویب قانون مربوط به این موضوع را یک نمایش احمقانه توصیف کرده بود.

