En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأکید عراقچی بر استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه

وزیر امور خارجه گفت: با توجه به شناختی که از کشورهای همسایه دارم، معتقدم ما از کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۷۰
| |
188 بازدید
تأکید عراقچی بر استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های همسایه

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، عباس عراقچی امروز اول آبان‌ در اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز بعدازظهر جلسه خوبی در قالب کارگروه امام رضا(ع) داشتیم. هدف این کارگروه این است که وزارت امور خارجه به تسهیل زیارت و ورود زوار از کشورهای مختلف کمک کند. همچنین برای بین‌المللی کردن شهر مشهد نیز جلساتی برگزار شد.

وی اضافه کرد: اینکه جناب قالیباف شخصا برای این مراسم تشریف آوردند، ارزش زیادی برای ما داشت. دیپلماسی استانی اکنون به یک اصل مهم در دیپلماسی ما تبدیل شده است. از مرحله یک ایده گذشته و اکنون یک واقعیت است. گزارش میزگردها را که شنیدم متوجه شدم چقدر با جزئیات موضوعات بحث شده و دستورالعمل تهیه شده است و بیشتر بندها برای خود وزارت امور خارجه بوده است. اینکه ما در معرض مطالبه‌گری باشیم، برای من امیدبخش بود.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه دیپلماسی استانی مورد عنایت رهبر و رییس‌جمهور قرار دارد، عنوان کرد: همچنین ریاست مجلس بر روی این بحث مطالبی را ارائه کردند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در هیچ کجای میزگردهای برگزار شده، اشاره‌ای به بحث تحریم و اسنپ‌بک نبود و این نشان‌دهنده درک بالایی است که بخش خصوصی و دولتی ما به آن رسیده که در برابر تحریم باید از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. ما زمانی از تحریم شکایت می‌کنیم که از ظرفیت داخلی کمال استفاده را برده باشیم، اما نکته اینجاست که هنوز از ظرفیت‌های خود کمال استفاده را نکرده‌ایم.

عراقچی تاکید کرد: باید قوانین و سختگیری‌های داخلی را اصلاح و گمرکات را از محل توقف به محل عبور تبدیل کنیم. ظرفیت‌هایی که در محیط پیرامونی ما قرار دارد بسیار عظیم است. بنده با توجه به شناختی که از کشورهای همسایه دارم، معتقدم ما از کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده می‌کنیم. پاکستان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و ما در حالیکه مواد غذایی و کشاورزی‌ مورد نیازمان در این کشور تولید می‌شود، از برزیل وارد می‌کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه خراسان رضوی مشهد دیپلماسی استانی کشورهای همسایه خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: از مرزی که کالا و مسافر رد شود تروریست رد نمی‌شود
تاکید عراقچی برای افزایش تعاملات خراسان رضوی و کشورهای عضو اکو
تأکید عراقچی بر ایفای نقش استان‌های مرزی در پیشبرد دیپلماسی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو  (۴۹ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bXu
tabnak.ir/005bXu