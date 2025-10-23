به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، عباس عراقچی امروز اول آبان‌ در اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز بعدازظهر جلسه خوبی در قالب کارگروه امام رضا(ع) داشتیم. هدف این کارگروه این است که وزارت امور خارجه به تسهیل زیارت و ورود زوار از کشورهای مختلف کمک کند. همچنین برای بین‌المللی کردن شهر مشهد نیز جلساتی برگزار شد.

وی اضافه کرد: اینکه جناب قالیباف شخصا برای این مراسم تشریف آوردند، ارزش زیادی برای ما داشت. دیپلماسی استانی اکنون به یک اصل مهم در دیپلماسی ما تبدیل شده است. از مرحله یک ایده گذشته و اکنون یک واقعیت است. گزارش میزگردها را که شنیدم متوجه شدم چقدر با جزئیات موضوعات بحث شده و دستورالعمل تهیه شده است و بیشتر بندها برای خود وزارت امور خارجه بوده است. اینکه ما در معرض مطالبه‌گری باشیم، برای من امیدبخش بود.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه دیپلماسی استانی مورد عنایت رهبر و رییس‌جمهور قرار دارد، عنوان کرد: همچنین ریاست مجلس بر روی این بحث مطالبی را ارائه کردند. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در هیچ کجای میزگردهای برگزار شده، اشاره‌ای به بحث تحریم و اسنپ‌بک نبود و این نشان‌دهنده درک بالایی است که بخش خصوصی و دولتی ما به آن رسیده که در برابر تحریم باید از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم. ما زمانی از تحریم شکایت می‌کنیم که از ظرفیت داخلی کمال استفاده را برده باشیم، اما نکته اینجاست که هنوز از ظرفیت‌های خود کمال استفاده را نکرده‌ایم.

عراقچی تاکید کرد: باید قوانین و سختگیری‌های داخلی را اصلاح و گمرکات را از محل توقف به محل عبور تبدیل کنیم. ظرفیت‌هایی که در محیط پیرامونی ما قرار دارد بسیار عظیم است. بنده با توجه به شناختی که از کشورهای همسایه دارم، معتقدم ما از کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌های کشورهای همسایه استفاده می‌کنیم. پاکستان ظرفیت‌های بسیار بزرگی دارد و ما در حالیکه مواد غذایی و کشاورزی‌ مورد نیازمان در این کشور تولید می‌شود، از برزیل وارد می‌کنیم.