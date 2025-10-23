به گزارش تابناک؛ محمدجواد ظریف در صفحه شخصی خود اینستاگرام نوشت:
سلام دوستان
هفته گذشته متن مستدل و متوازنی را برای حمایت از روابط همسایگی و همکاریهای بینالمللی در کنار روشنگری در برابر سوءاستفادههای مغرضانه از اظهارات یک همکار قدیمی تهیه کرده بودیم و قصد داشتیم در روز یکشنبه و پس از اجرایی شدن بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ آن را منتشر کنیم.
در این میان، پنجشنبه شب گذشته و در جلسهای که از مدتها قبل تنظیم شده بود، به احترام پرسش چندین نفر از حضار، ناگزیر از ارائه توضیحات مختصری شدم.
پس از آن به توصیه دوستان و بزرگان، از انتشار متن مزبور خودداری کردم و در طول هفته گذشته در برابر موج گسترده هجمه سازماندهیشده، که علیرغم توصیهها هنوز ادامه دارد، به صورت یکجانبه سکوت کردهام تا خدشهای به منافع ملی وارد نشود.
ما را سری است با تو که گر خلق روزگاردشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
دوست و برادر دانشمند و هنرمندم، دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری، با خط زیبای خود زبان حالم را ترسیم فرمودهاند که حیف است آن را نبینید.
تندرست و شاد و سربلند باشید