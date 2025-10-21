به گزارش تابناک، در حال حاضر «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا برای یک سفر ۲ روزه در حمایت از توافق آتشبس غزه در سرزمینهای اشغالی حضور دارد و احتمال میرود سفر آتی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا هم به این دلیل باشد.
پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی از سفر قریبالوقوع وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمینهای اشغالی خبر داد.
«باراک راوید» خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده قصد دارد طی چند روز آینده یا در هفته بعدی به اسرائیل سفر کند.»