مارکو روبیو به اسرائیل سفر می‌رود

رسانه آمریکایی گزارش داد وزیر خارجه آمریکا طی روزهای آتی به سرزمین‌های اشغالی سفر خواهد کرد.
به گزارش تابناک، در حال حاضر «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای یک سفر ۲ روزه در حمایت از توافق آتش‌بس غزه در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و احتمال می‌رود سفر آتی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا هم به این دلیل باشد.

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی از سفر قریب‌الوقوع وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

«باراک راوید» خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده قصد دارد طی چند روز آینده یا در هفته بعدی به اسرائیل سفر کند.»

آمریکا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اسرائیل غزه آتش بس حماس
