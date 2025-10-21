رایزنی تلفنی ولیعهد عربستان با رئیس جمهور فرانسه

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، «محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان در تماس تلفنی با «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه تحولات نوار غزه و تلاش‌های صورت گرفته برای پایان دادن به جنگ علیه غزه را بررسی کرد.

ولی‌عهد عربستان در این تماس تلفنی بر ضرورت رفع رنج انسانی ملت فلسطین و عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه تأکید کرد.

وی همچنین اهمیت آغاز اقدامات عملی برای تحقق صلح عادلانه بر اساس راه‌حل دو دولتی را مورد تأکید قرار داد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن ادامه می دهد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.