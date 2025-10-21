En
کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی از ۴۹۳۰ نفر

دومین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی موبایل موسوی در ساری برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، قاضی شجاع ذوقی رئیس دادگاه انقلاب ساری در دومین جلسه رسیدگی علنی تخلفات موبایل موسوی (استقلال) گفت: پرونده کلاهبرداری گسترده «موبایل موسوی» با مدیریت زوج جوانی تحت عنوان شرکت «ارتباط همراه آرام» شکل گرفته است که این شرکت با فروش گوشی‌های آیفون و سامسونگ زیر قیمت بازار، موفق به تحصیل مال نامشروع ۱۵۰ میلیارد تومانی از چهار هزار و۹۳۰ شاکی شده است..

وی با اشاره به هزینه ۲۰۰ میلیاردتومانی این فروشگاه جهت تبلیغات، بیان داشت: اتهامات وارده بر متهمان شامل مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، خروج غیرقانونی از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور است که بر این اساس این شرکت با وعده فروش گوشی‌های آیفون و سامسونگ، ارزان‌تر از نرخ بازار، تحت عنوان «جشنواره»، مردم را به واریز وجه ترغیب و برای جلب اعتماد عمومی، از روش‌های تبلیغاتی پرهزینه استفاده می‌کردند.

شجاع ذوقی در پاسخ به دفاعیات متهمین مبنی بر اینکه قصد ما کلاهبرداری نبوده و بر اساس قانون تجارت سالم فعالیت می‌کردیم گفت: میانگین هزینه‌های فروشگاه به انضمام تخفیف‌هایی که برای قیمت گوشی در نظر گرفته می‌شد غیر از هزینه‌های تبلیغات، ماهیانه ۱۰ میلیارد ضرر برای شرکت داشته است که با حضور در فضای مجازی از خریداران جدید دریافت می‌شد، بنا بر این شاید از اول مبنا بر صداقت بوده اما به مرور زمان به کلاهبرداری از مردم ختم شد.

وی در پایان پس از استماع دفاعیات متهمین و مستندات شکات، بیان داشت: با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، فریب دادن مردم از طریق معرفی شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم یا ادعای داشتن اختیارات و اموال دروغین برای دریافت وجوه، مصداق بارز کلاهبرداری بوده و مستوجب مجازات‌های سنگین از جمله رد مال و جزای نقدی است.

قاضی ذوقی با بیان اینکه حضور فیزیکی همه شاکیان الزامی نیست و ارسال لوایح و مدارک کافی است، از شاکیان خواست به متهمان اجازه دهند دفاعیه خود را به طور کامل ارائه کنند.

وی افزود: ممکن است متهم ادعا کند شاکیان دروغ می‌گویند، اما دادگاه بر اساس قانون عمل می‌کند و توهین جایگاهی در روند دادرسی ندارد.

مازندران ساری دادگاه موبایل موسوی کلاهبرداری خرید موبایل کلاهبرداری میلیاردی
