عکس: اکبری در آستانه نبرد بزرگ دبی: آماده‌سازی سنگین برای مصاف با حریف آمریکایی در ACA.

امیرعلی اکبری، ستاره ایرانی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، آخرین مراحل آماده‌سازی فشرده خود را برای دومین مصاف مهمش در سازمان معتبر ACA دنبال می‌کند. اکبری که قرار است در تاریخ اول آبان ماه 1404 در شهر دبی به مصاف یک مبارز آمریکایی برود، تمرینات سنگین و دقیقی را تحت نظر کادر مربیگری خود پشت سر گذاشته تا آمادگی جسمانی و فنی خود را برای این چالش بین‌المللی به اوج برساند. این مبارزه نه تنها برای اکبری اهمیت دارد، بلکه بازتاب‌دهنده جایگاه رو به رشد مبارزان ایرانی در سطح جهانی است.