حمله خانواده یک دانش آموز به معلمی در شهرستان مهران

در شهرستان مهران ایلام، پدر و برادر یک دانش‌آموز در اداره آموزش‌وپرورش به‌دنبال تذکر معلم به دانش‌آموز، او را در اتاق بازرسی مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و پرونده در دادستانی در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۶۹
617 بازدید
۳
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک روز پیش از این اتفاق، معلمی در شهرستان مهران استان ایلام، در کلاس به دانش‌آموزش در مقطع متوسطه اول تذکری می‌دهد. همین تذکر باعث ناراحتی اولیای دانش‌آموز می‌شود و آنها برای پیگیری موضوع به اداره آموزش و پرورش مراجعه می‌کنند.

در همان زمان، معلم نیز برای انجام امور اداری در اتاق بازرسی اداره حضور داشته است. پس از گفت‌و‌گو‌هایی میان طرفین، متأسفانه تنش بالا می‌گیرد و دو نفر از اولیای دانش‌آموز که پدر و برادر بزرگتر او بودند در همان اتاق بازرسی اقدام به ضرب و شتم معلم می‌کنند.

پس از این حادثه بلافاصله آموزش‌وپرورش استان از معلم حمایت کرده و پیگیری‌های قضایی را در دستور کار قرار داده است. پرونده اکنون در دادستانی مهران تشکیل شده است. هنوز گزارش رسمی پزشکی قانونی در دست نیست؛ اما طبق عکس‌های منتشرشده و اظهارات اولیه، معلم دچار جراحت در ناحیه دهان شده است.

به گفته رئیس اداره بازرسی آموزش و پرورش استان، صبح امروز تیمی از بازرسی و حراست اداره‌کل به مهران اعزام شده تا جزئیات حادثه را بررسی کند.

در حال حاضر دو محور در حال بررسی است: نخست رفتار غیرقابل‌توجیه اولیای دانش‌آموز و دوم نحوه تعامل معلم با دانش‌آموز پیش از وقوع درگیری.

دانش آموز معلم شهرستان مهران آموزش و پروش اتاق بازرسی پزشکی قانونی ضرب و شتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
جچوری تذکری داده است؟ مطمئن باشین خیلی بد تذکر داده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
6
پاسخ
اینقدر مقام معلم تو این مملکت پایین اومده که فقط کافیه معلم به شاگرد بگه بالا چشمت ابرو،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
0
پاسخ
معلمها و ناظمها و مدیران مدارس هر فعل غلطی را در مدرسه انجام می دهند اما دادستانی و قوه قضاییه ورود نمی کند و نهایتا موضوع در همان آموزش و پرورش فیصله پیدا می کنه. به نظر میرسه که این نحوه برخورد با توجه به عدم پاسخگویی باعث تشدید تنشها بین اولیا و معلمین خواهد شد .
