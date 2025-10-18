حمله خانواده یک دانش آموز به معلمی در شهرستان مهران

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک روز پیش از این اتفاق، معلمی در شهرستان مهران استان ایلام، در کلاس به دانشآموزش در مقطع متوسطه اول تذکری میدهد. همین تذکر باعث ناراحتی اولیای دانشآموز میشود و آنها برای پیگیری موضوع به اداره آموزش و پرورش مراجعه میکنند.
در همان زمان، معلم نیز برای انجام امور اداری در اتاق بازرسی اداره حضور داشته است. پس از گفتوگوهایی میان طرفین، متأسفانه تنش بالا میگیرد و دو نفر از اولیای دانشآموز که پدر و برادر بزرگتر او بودند در همان اتاق بازرسی اقدام به ضرب و شتم معلم میکنند.
پس از این حادثه بلافاصله آموزشوپرورش استان از معلم حمایت کرده و پیگیریهای قضایی را در دستور کار قرار داده است. پرونده اکنون در دادستانی مهران تشکیل شده است. هنوز گزارش رسمی پزشکی قانونی در دست نیست؛ اما طبق عکسهای منتشرشده و اظهارات اولیه، معلم دچار جراحت در ناحیه دهان شده است.
به گفته رئیس اداره بازرسی آموزش و پرورش استان، صبح امروز تیمی از بازرسی و حراست ادارهکل به مهران اعزام شده تا جزئیات حادثه را بررسی کند.
در حال حاضر دو محور در حال بررسی است: نخست رفتار غیرقابلتوجیه اولیای دانشآموز و دوم نحوه تعامل معلم با دانشآموز پیش از وقوع درگیری.