En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۴۴۰
بازدید: ۵

عکس: مراسم هشتادمین سالگرد حزب کار کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر عالی کره شمالی، در جشن هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره شرکت کرد. این رویداد با حضور هیئت‌های عالی‌رتبه بین‌المللی همراه بود، از جمله حضور سران چین،روسیه و ویتنام، که نشان‌دهنده اهمیت دیپلماتیک این جشن ملی برای پیونگ یانگ است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کره شمالی حزب کار کره شمالی کیم جونگ اون
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.