عکس: حضور دکتر قالیباف در مراسم ترحیم همسر مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی سیستانی

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در مراسم ترحیم همسر آیت‌الله‌العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع شرکت کرد و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.