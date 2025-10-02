En
فا
العربیة
کد خبر: ۱۳۳۱۹۵۱
بازدید: ۹۵۳

عکس: حضور دکتر قالیباف در مراسم ترحیم همسر مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی سیستانی

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در مراسم ترحیم همسر آیت‌الله‌العظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع شرکت کرد و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.

برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر قالیباف آیت‌الله‌العظمی سیستانی ترحیم
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
