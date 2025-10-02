عکس: حضور دکتر قالیباف در مراسم ترحیم همسر مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ در مراسم ترحیم همسر آیتاللهالعظمی سیستانی مرجع عالیقدر تشیع شرکت کرد و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت کرد.
برچسبها:عکس خبری دکتر قالیباف آیتاللهالعظمی سیستانی ترحیم
