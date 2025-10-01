شرکت ورزشی ریباک تنها چند هفته پس از امضای قرارداد همکاری با تیم ملی فوتبال رژیم صهیونیستی، دستور داده بود لوگوی خود از روی لباس بازیکنان حذف شود؛ اقدامی که بسیاری آن را همراهی با جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم (BDS) دانستند.
فدراسیون فوتبال این رژیم ابتدا مدعی شد قرارداد بهطور مستقیم با ریباک اینترنشنال نبوده، اما ساعاتی بعد اعلام شد پس از مذاکره، ریباک از تصمیم خود عقبنشینی کرده و لوگوی این شرکت فعلاً روی لباس تیم باقی خواهد ماند.
این ماجرا در حالی رخ میدهد که پیشتر برندهایی، چون آدیداس، پوما و ارهآ نیز به دلیل فشار کمپینهای BDS همکاری با فدراسیون این رژیم را قطع کرده بودند. ناظران معتقدند تکرار این اتفاقات نشان میدهد فوتبال اسرائیل به یکی از «سمیترین» شرکا در صنعت ورزش جهان تبدیل شده است.
جنبش BDS این رخداد را نتیجه «قدرت افکار عمومی» در واکنش به نسلکشی غزه توصیف کرد. طبق گزارشها تاکنون صدها ورزشکار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی جان باخته و زیرساختهای ورزشی غزه بهطور گسترده تخریب شده است.
اکنون با نزدیک شدن به آغاز مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، پرسش اصلی این است که آیا تیم ملی اسرائیل اصلاً شانسی برای حضور در این رقابتها خواهد داشت یا خیر.
در سطح حقوقی نیز فشارها رو به افزایش است. دیوان بینالمللی دادگستری اسرائیل را «بهطور معقول متهم به نسلکشی» دانسته و اشغال اراضی فلسطین را «غیرقانونی» خوانده است. همزمان، یوفا هم احتمال برگزاری رأیگیری برای تعلیق فدراسیون این رژیم را بررسی میکند.