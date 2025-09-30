En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تسلیت دبیرکل حزب الله لبنان به آیت الله سیستانی

دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالیقدر دینی را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۹۷
| |
6 بازدید
تسلیت دبیرکل حزب الله لبنان به آیت الله سیستانی

به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالیقدر دینی را تسلیت گفت.

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیام تسلیتی به آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی‌قدر شیعیان عراق اعلام کرد: درگذشت بانویی فاضله و والامقام، صبیه علم و عالمان، از نسلی پاک و با فضیلت را به شما تسلیت عرض می‌کنم.

شیخ نعیم قاسم خاطرنشان کرد: او همراه شما در راهتان بود که سرشار از فداکاری و بخشش برای برافراشتن پرچم اسلام بوده است در کنار شما در مسیر جهادتان ایستاد که در آن به دستاوردهای بزرگی در احیای مکتب اجدادتان دست یافتید. او همراه و پشتیبانی نیکو و مادری نمونه در تربیت فرزندانی عالم و ارجمند بود.

در ادامه این پیام آمده است: خداوند به شما تسلی و صبر دهد و او را با اجدادش، حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرش، که درود خدا بر همه آنها باد، محشور گرداند. از خداوند متعال مسألت داریم که شما را حفظ کند و بر عمر پربرکت شما بیفزاید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله پیام تسلیت آیت الله سیستانی همسر خبر فوری
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همسر آیت‌الله سیستانی درگذشت
پیام تسلیت رهبر انقلاب به آیت‌الله‌سیستانی
عکس: تشییع پیکر همسر مکرمه آیت‌الله سیستانی
تسلیت رئیس مجلس به آیت‌الله سیستانی
پیام پزشکیان برای درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۴۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPN
tabnak.ir/005aPN