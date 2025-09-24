دیدار و گفتگوی وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رسانه‌های آمریکایی و روس گزارش دادند که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

این دیدار که پشت درهای بسته برگزار شد، بیش از ۵۰ دقیقه طول کشید و بدون گفتگو با خبرنگاران به پایان رسید.

تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس از این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای روس خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم برداشتن گام‌های معنادار برای حل و فصل بلندمدت جنگ در اوکراین تأکید کرد.

طبق این بیانیه، روبیو «درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف کشتار و لزوم برداشتن گام‌های معنادار از سوی مسکو برای حل و فصل دائمی» جنگ در اوکراین را تکرار کرد.

گفتنی است، لاوروف و روبیو پیش از این در تاریخ در ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) در حاشیه رویدادهای مرتبط با آسه‌آن در مالزی، یک نشست دوجانبه تقریباً یک ساعته برگزار کردند.

علاوه بر این، لاوروف و روبیو در سال ۲۰۲۵ چندین تماس تلفنی داشتند. همچنین وزرای خارجه دو کشور، دیدار هیئت‌های روسیه و آمریکا را در نشست ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) در ریاض که تقریباً ۴. ۵ ساعت طول کشید، رهبری کردند. وزیر امور خارجه روسیه و همتای آمریکایی وی همچنین در یک مذاکره «سه به سه» در طول اجلاس آلاسکا حضور داشتند.