مکرون: ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد

به گزارش تابناک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
من با رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کردم.
اول از همه، من درخواست خود را تکرار کردم: سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترل، گروگانهای دولتی که به طور خودسرانه در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فوراً آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نخواهد کرد.
موضع ما روشن است: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
در مواجهه با عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای خود، ما به همراه آلمان و بریتانیا تصمیم گرفتهایم که روند اسنپ بک را فعال کنیم و به ما اجازه میدهد تحریمها را علیه ایران دوباره اعمال کنیم.
من خواستههای خود را که در مورد آنها مصالحه نخواهیم کرد، به رئیس جمهور ایران تکرار کردم:
دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران.
شفافیت در مورد ذخایر مواد غنیشده.
از سرگیری فوری مذاکرات.
توافق همچنان امکانپذیر است. فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است. این به ایران بستگی دارد که شرایط مشروعی را که ما تعیین کردهایم، برآورده کند.
برای امنیت منطقه، برای ثبات.
گفتنی است، مسعود پزشکیان رئیسجمهور و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند. پزشکیان در سازمان ملل اظهار داشت که اقدام سه کشور اروپایی بهدستور آمریکا غیرقانونی است.
