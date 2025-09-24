En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
 ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی اسرائیل شناسایی شدند

روایت وزیر اطلاعات از انتقال موفق اسناد محرمانه اسرائیل

واقعیت این است سربازان گمنام امام زمان(عج) طی یک عملیات پیچیده و پیشرفته تا اعماق نهان خانه رژیم نفوذ کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۱۶
| |
227 بازدید

روایت وزیر اطلاعات از انتقال موفق اسناد محرمانه اسرائیل

به گزارش تابناک، سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با انتشار ویدئویی اعلام کرد، سربازان گمنام امام زمان(عج) به استاد محرمانه از بمب‌های هسته‌ای و دانشمندان رژیم اشغالگر قدس در حوزه هسته‌ای دست پیدا کردند.

مهمترین بخش‌های اظهارات وزیر اطلاعات جمهوی اسلامی ایران در ادامه می‌آید:

ایران در برابر تجاوز صهیونیستی-آمریکایی ایستاد

ـ این ملک و ملت و دین و آیین، تنها در برابر باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی نیست، بلکه در برابر جریانی صهیونیستی-آمریکایی قرار دارد که دشمن بسیاری از کشورها، حق، حقیقت، عدالت و بشریت است.

ـ سلطه غرب در اشتباهی محاسباتی، قلاده سگ خود را به سوی ایران مقتدر رها کرد، اما این بار با انسجام مردم، دفاع جانانه و مقتدرانه نیروهای مسلح، جانفشانی و غرورآفرین مدافعان وطن، فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی کل قوا و حضور فعال دولت چهاردهم، جهانیان شاهد شکست و خواری فرزند نامشروع سلطه غرب بودند و شادی کردند.

خطیب: گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل را مستند کردیم
محققان و پروژه‌های ضدبشری شناسایی شدند

ـ انتقال موفق اسناد پایگاه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، صرفاً بخشی از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی و عملیاتی مقتدرانه محسوب می‌شود. 

ـ گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات متنوع و ارزشمند مربوط به رژیم صهیونیستی است.

ـ این اسناد شامل پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و بازفراوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی، پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، و همچنین اطلاعات کامل درباره ساختار اداری و دست‌اندرکاران تسلیحات اتمی می‌شود.

ـ فهرست اسامی محققان، پژوهشگران و مدیران ارشد پروژه‌های تسلیحاتی ضدبشری، شامل دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مرتبط، به همراه آدرس تأسیسات، شرکت‌ها و تمامی همکاران آن‌ها نیز در این اسناد موجود است.

خطیب: سربازان گمنام امام زمان اطلاعات را پردازش کردند

ـ مرحله بسیار مهم و پیچیده بعدی، بر عهده سربازان گمنام امام زمان است که شامل پردازش اطلاعات و شناسایی روابط میان عناصر و شبکه‌های مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، چه در داخل و چه در خارج از سرزمین‌های اشغالی، می‌شود. 

ـ کشف و تحلیل این روابط به اندازه پروژه نفوذ و انتقال اطلاعات به داخل کشور اهمیت دارد. داده‌های انبوهی که از داخل سرزمین‌ها جمع‌آوری شده‌اند، زمینه‌ساز این فعالیت حیاتی هستند.

 ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی اسرائیل شناسایی شدند

ـ بخش اندکی از تاریخ پنهانکاری‌های رژیم و حامیانش آشکار شده و سیاست ابهام هسته‌ای این رژیم پایان یافته است.  

ـ اطلاعات کامل شامل اسامی، مشخصات، نشانی‌ها و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های مرتبط با هر یک کشف شده که این فهرست همچنان در حال تکمیل است.  

ـ در اطلاعات به‌دست‌آمده، جزئیات دقیق اماکن حساس نظامی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که با تحویل مختصات آن‌ها به یگان‌های موشکی کشور، در جنگ ۱۲ روزه برخی از آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات اسرائیل اسناد محرمانه تسلیحات نظامی
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a7w
tabnak.ir/005a7w