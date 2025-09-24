روایت وزیر اطلاعات از انتقال موفق اسناد محرمانه اسرائیل

به گزارش تابناک، سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات با انتشار ویدئویی اعلام کرد، سربازان گمنام امام زمان(عج) به استاد محرمانه از بمب‌های هسته‌ای و دانشمندان رژیم اشغالگر قدس در حوزه هسته‌ای دست پیدا کردند.

مهمترین بخش‌های اظهارات وزیر اطلاعات جمهوی اسلامی ایران در ادامه می‌آید:

ایران در برابر تجاوز صهیونیستی-آمریکایی ایستاد

ـ این ملک و ملت و دین و آیین، تنها در برابر باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالی نیست، بلکه در برابر جریانی صهیونیستی-آمریکایی قرار دارد که دشمن بسیاری از کشورها، حق، حقیقت، عدالت و بشریت است.

ـ سلطه غرب در اشتباهی محاسباتی، قلاده سگ خود را به سوی ایران مقتدر رها کرد، اما این بار با انسجام مردم، دفاع جانانه و مقتدرانه نیروهای مسلح، جانفشانی و غرورآفرین مدافعان وطن، فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی کل قوا و حضور فعال دولت چهاردهم، جهانیان شاهد شکست و خواری فرزند نامشروع سلطه غرب بودند و شادی کردند.

خطیب: گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل را مستند کردیم

محققان و پروژه‌های ضدبشری شناسایی شدند

ـ انتقال موفق اسناد پایگاه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، صرفاً بخشی از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی و عملیاتی مقتدرانه محسوب می‌شود.

ـ گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات متنوع و ارزشمند مربوط به رژیم صهیونیستی است.

ـ این اسناد شامل پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و بازفراوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی، پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، و همچنین اطلاعات کامل درباره ساختار اداری و دست‌اندرکاران تسلیحات اتمی می‌شود.

ـ فهرست اسامی محققان، پژوهشگران و مدیران ارشد پروژه‌های تسلیحاتی ضدبشری، شامل دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مرتبط، به همراه آدرس تأسیسات، شرکت‌ها و تمامی همکاران آن‌ها نیز در این اسناد موجود است.

خطیب: سربازان گمنام امام زمان اطلاعات را پردازش کردند

ـ مرحله بسیار مهم و پیچیده بعدی، بر عهده سربازان گمنام امام زمان است که شامل پردازش اطلاعات و شناسایی روابط میان عناصر و شبکه‌های مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی، چه در داخل و چه در خارج از سرزمین‌های اشغالی، می‌شود.

ـ کشف و تحلیل این روابط به اندازه پروژه نفوذ و انتقال اطلاعات به داخل کشور اهمیت دارد. داده‌های انبوهی که از داخل سرزمین‌ها جمع‌آوری شده‌اند، زمینه‌ساز این فعالیت حیاتی هستند.

۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی اسرائیل شناسایی شدند

ـ بخش اندکی از تاریخ پنهانکاری‌های رژیم و حامیانش آشکار شده و سیاست ابهام هسته‌ای این رژیم پایان یافته است.

ـ اطلاعات کامل شامل اسامی، مشخصات، نشانی‌ها و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های مرتبط با هر یک کشف شده که این فهرست همچنان در حال تکمیل است.

ـ در اطلاعات به‌دست‌آمده، جزئیات دقیق اماکن حساس نظامی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که با تحویل مختصات آن‌ها به یگان‌های موشکی کشور، در جنگ ۱۲ روزه برخی از آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.