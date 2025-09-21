فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: امروز، آرامش و امنیت پایدار جامعه مرهون همان گفتمان مقاومت و ایستادگی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.

به گزارش تابناک؛ در پیام سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس آمده است: هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که ملت بزرگ ایران با ایمان به خداوند متعال، تبعیت از رهبری حضرت امام خمینی (ره)، و با روحیه‌ای سرشار از مقاومت، ایستادگی، ایثار و فداکاری، در برابر تهاجم همه‌جانبه دشمنان ایستاد و حماسه‌ای ماندگار از عزت، استقلال و شرف در تاریخ این سرزمین به ثبت رساند.

در ادامه این پیام آمده است: گفتمان مقاومت که برخاسته از مفاهیم دینی، ملی و انقلابی است، بر اصولی، چون ایستادگی در برابر استکبار، اتکا به توان داخلی، بی‌اعتمادی به قدرت‌های سلطه‌گر و توکل بر قدرت الهی استوار شد. این گفتمان در بستر حوادث تاریخی و تجربه‌های جمعی ملت ایران شکل گرفت و با خون شهیدان و فداکاری ایثارگران تثبیت شد.

سرلشکر عبداللهی در ادامه پیام خود آورده است: یکی از نقاط عطف در نهادینه‌سازی این گفتمان، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که دشمن با هدف تضعیف اراده ملی آغاز کرد؛ اما در میدان عمل، به تقویت انسجام ملی، ارتقای روحیه مقاومت و بازتعریف نقش محوری مردم در دفاع از کشور ختم شد. این تجربه، همچون دوران هشت سال دفاع مقدس، نشان داد که ملت ایران در سایه ایمان به خدا، تبعیت از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی توان عبور از دشوارترین تهدید‌ها را دارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) در پیام خود تاکید کرد: امروز نیز آرامش و امنیت پایدار جامعه مرهون همان گفتمان مقاومت و ایستادگی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت. دفاع مقدس نه یک رخداد صرفاً نظامی، بلکه مکتبی جاودانه و سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر برای ملت ایران است که آموزه‌های آن چراغ راه مسئولان در عرصه‌های دفاعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و استمرار این مکتب ضامن بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقویت جبهه مقدس مقاومت برای مقابله با استکبار خواهد بود.

در ادامه این پیام آمده است: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، به‌عنوان قرارگاه محوری در دفاع همه‌جانبه از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور، خود را موظف می‌داند با الهام از ارزش‌های دفاع مقدس، در پرتو رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، با همکاری مسئولان کشوری و لشکری، همه ظرفیت‌ها و منابع ملی را برای صیانت از امنیت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی به کار گیرد.

سرلشکر عبداللهی در پایان پیام خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره روز‌های حماسه و ایثار و با تجلیل از مقام شامخ امام راحل (ره)، شهیدان و رزمندگان سرافراز، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از میراث گران‌سنگ ایثار، فداکاری، مقاومت و انسجام ملی، بیش از پیش شاهد اعتلای ایران اسلامی و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب باشیم.