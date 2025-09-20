En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۹۵۸۲
بازدید: ۱۱۱۸
نظرات: ۷

عکس: ضبط یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده چای دبش

رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری پرونده چای دبش حکم قضایی قوه قضائیه ویلا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹
امکان نداره ارزشش 4 هزار میلیارد باشد. ارزشیابی مشکوک است.
پاسخ
2
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱
خدا وکیلی نرخ می گذارید بدهی پاس شود یعنی ارزش معاملاتی لین ساختمان 4 همت است؟
پاسخ
3
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۱
به بیت المال برگشت رو بیشتر توضیح بده یعنی چی الان همه مردم نوبتی میتونن از این کاخ استفاده کنن؟؟؟
پاسخ
3
0
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۵
همسایه هاش کیا هستند
پاسخ
3
0
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶
4 هزار میلیارد تومان برای یک ویلای 8هزار متری می شود متری 500 میلیون تومان.
چنین چیزی امکان ندارد. مگر اینکه ویلا در منطقه یک تهران مثلا نیاوران باشد.

لطفاً برای رد مال، چنین ارقام غیرواقعی را اعلام نکنید
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۸
از این ویلا و کاخ ها زیاد ن
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۹
خوشا به سعادت بیت المال
پاسخ
0
0