صعود تیم ملی بسکتبال دختران به فینال کاپ آسیا

به گزارش تابناک، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کاپ آسیا دیویژن B، امروز (پنجشنبه- ۲۷ شهریور) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران برابر تیم ملی هنگ کنگ به رقابت پرداخت و با نتیجه ۶۴ بر ۲۰ به برتری رسید و به فینال صعود کرد.
النا احمدیان در این دیدار با ۱۴ امتیاز و کارایی ۱۷ بهترین بازیکن دیدار بود. هستی خزایی ۱۰ امتیاز و آناهیتا امینی ۹ امتیاز کسب کردند.
نتایج کوارترهای این دیدار:
کوارتر اول: ایران ۱۹ - هنگ کنگ ۱۰
کوارتر دوم: ایران ۱۲ - هنگ کنگ ۴
کوارتر سوم: ایران ۱۸ - هنگ کنگ ۶
کوارتر چهارم: ایران ۱۵ - هنگ کنگ ۰
دختران ایران در مرحله گروهی در گروه A با تیمهای ازبکستان، ساموا و هند همگروه بودند که برابر هند شکست خوردند و مقابل ازبکستان و ساموا به پیروزی رسیدند. آنها در مرحله پلی آف با برد برابر مالزی به نیمه نهایی و با برد برابر هنگ کنگ به فینال صعود کردند.
در دیگر دیدار نیمهنهایی نیز هند و اندونزی مقابل یکدیگر به میدان رفتند که هند با نتیجه ۶۵ بر ۵۳ به برتری رسید و راهی فینال شد.
در نتیجه ایران و هند در فینال فردا جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف یکدیگر خواهند رفت و اندونزی و هنگ کنگ نیز از ساعت ۱۱:۰۰ برای دیدار ردهبندی مقابل یکدیگر رقابت خواهند کرد.
ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در این رقابتها هستند.
بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ستآقایان به عنوان مربی و آرمن اللهوردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابتها همراهی میکنند. همچنین فتانه ملک نایبرییس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی میکند.
برنامه مرحله فینال:
جمعه ۲۸ شهریور
اندونزی - هنگ کنگ ساعت ۱۱:۰۰
ایران - هند ساعت ۱۳:۳۰
نتایج ملیپوشان ایران در این رقابتها:
ایران ۶۷ - هند ۷۰
ایران ۷۸ - ساموا ۴۵
ایران ۶۱ - ازبکستان ۵۴
ایران ۶۲ - مالزی ۳۳
ایران ۶۴ - هنگ کنگ ۲۰
رقابتهای کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار میشود. تیم قهرمان این رقابتها مجوز حضور در رقابتهای کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.
ملیپوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابتهای غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.
