En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اجرای حکم اعدام عامل شهادت شهید رضایی در سمیرم

مهران بهرامیان، اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی پس از تایید حکمش در دیوان عالی کشور بامداد امروز اعدام شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۷۵
| |
5 بازدید

شامگاه دهم دی‌ماه ۱۴۰۱، در یک اقدام تروریستی چند فرد مسلح در منطقه سمیرم استان اصفهان به خودرو ماموران حافظ امنیت حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی این اقدام تروریستی شهید رضایی از ناحیه سر هدف قرار گرفته و به شهادت رسید و تعدادی دیگر مجروح شدند.

شهید رضایی ۳۷ ساله بود و ۲ فرزند از وی به یادگار مانده است.

حکم اعدام مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی اجرا شد

حکم اعدام مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی اجرا شد

حکم اعدام مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم و از عوامل شهادت شهید رضایی اجرا شد

در نهایت پس از انجام اقدامات امنیتی و اطلاعاتی در تاریخ ۲۶ دی ماه متهمان این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند. 

یکی از دستگیرشدگان مهران بهرامیان از اراذل و اوباش سطح یک شهرستان سمیرم بود. بهرامیان در شب حادثه با سلاح گرم در محل حادثه تروریستی حضور داشته و به سمت خودرو ماموران شلیک کرده است. 

در تحقیقات به عمل آمده مشخص می‌شود به غیر از اقدام فوق، مهران بهرامیان در روز حادثه به همراه چند نفر دیگر با بهره‌گیری از سلاح جنگی کلاشینکف و اسلحه شکاری، اقدام به تحریک مردم کرده بودند که این اقدام آنها منجر به حمله به ساختمان فرمانداری و دادگستری و همچنین حمله به فرماندار، امام جمعه محل و دادستانی شهرستان سمیرم شده بود.

پس از دستگیری متهم، جمع آوری اسناد معتبر و متقن از سوی ضابط و ارائه آن به دستگاه قضایی و اقاریر صریح متهم؛ کیفرخواست وی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری صادر و پرونده با حضور متهم و وکیل او در دادگاه انقلاب اصفهان رسیدگی شد.

با توجه به گزارش‌های نهاد‌های امنیتی، تحقیقات صورت گرفته، اظهارات و اقاریر محکوم و ادله و مستندات، دادگاه مهران بهرامیان را به اعدام محکوم کرد.

در پی صدور حکم اعدام، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور نخست، با ذکر نقایص تحقیقاتی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه اعاده کرد.

پرونده مجددا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از رفع نقایص، در نهایت حکم قبلی یعنی اعدام تایید و به دیوان عالی کشور ارسال شد.

با بررسی دوباره پرونده، دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی متهم و وکلای وی را رد کرده و حکم اعدام مهران بهرامیان را به جرم محاربه تایید کرد.

حکم اعدام پس از طی تشریفات قانونی، بامداد امروز اجرا شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شهادت اقدام تروریستی سمیرم اصفهان اقدامات امنیتی حادثه تروریستی خبر فوری شهید رضایی
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهدای حمله تروریستی کرمان افزایش یافت
شهادت یکی دیگر از مجروحان حادثهٔ تروریستی کرمان
تصویر نوزاد شهید حادثه تروریستی امروز زاهدان
مجروح ۱۲ ساله‌ انفجار تروریستی کرمان به شهادت رسید
افزایش شهدای واقعه تروریستی اصفهان
شهادت دومین بسیجی حادثه تروریستی ممسنی
آبشار سمیرم اصفهان
نهمین عضو خانواده سلطانی‌نژاد شهید شد
پوتین و راز «ظرف مدفوع»
روایت یکی از مجروحان حادثه تروریستی اصفهان
آتش‌سوزی مراتع سمیرم و فریدونشهر مهار شد
حادثه تروریستی در نیکشهر با یک شهید و ۵ زخمی
پیشرفت اقدامات امنیتی در مرزهای ایران و عراق
روایت حادثه توسط ماموری که همراه کیان تیر خورد
انتقال پیکر شهید حادثه تروریستی به تهران
شهادت یکی از نیروهای سپاه در حوادث سمیرم
حادثه هولناک در سمیرم
انجام اقدامات امنیتی در اطراف دانشگاه شریف
مرگ ۲ جوان به خاطر گاز گرفتگی در سمیرم اصفهان
تروریست‌های اصفهان دستگیر شدند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z9b
tabnak.ir/005Z9b