پایان رؤیای جام جهانی برای بسکتبال نوجوانان ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ مغولستان مقابل نیوزلند به میدان رفت و با نتیجه ۹۲ بر ۶۹ این دیدار را واگذار کرد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ - ۱۰ / نیوزلند

کوارتر دوم: ۲۳ - ۲۲ / ایران

کوارتر سوم: ۲۵ - ۱۸ / نیوزلند

کواتر چهارم: ۲۱ - ۱۸ / نیوزلند

بازیکنان کشورمان در مرحله رده‌بندی و برای کسب رتبه های پنجم تا هشتم این رقابت‌ها روز شنبه ۱۵ شهریور ماه به رقابت خواهند پرداخت. هنوز حریف ایران در این مرحله معلوم نیست و با انجام سایر بازیها مشخص خواهد شد.

