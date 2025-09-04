تنش و درگیری در تور دوچرخهسواری اسپانیا در اعتراض به حضور نماینده رژیم صهیونیستی
مرحله یازدهم تور دوچرخهسواری اسپانیا موسوم به ووئلتا - یکی از سه تورنمنت برتر دوچرخهسواری جهان در کنار توردو فرانس و جیرودایتالیا - تحتالشعاع حضور پرشمار تماشاگران معترض به شرکت داشتن یک تیم از رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در طول مسیر ۱۶۷ کیلومتری این مرحله از مسابقات که در شهر بیلبائوی اسپانیا برگزار شد، گروهی از تماشاگران با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم نوار غزه، با حمل پرچمهای فلسطین و سر دادن شعارهایی همچون «نسلکشی در غزه را متوقف کنید» و «فلسطین آزاد»، اعتراض خود را نسبت به حضور تیم دوچرخهسواری «اسرائیل پریمیرتک» در تور ووئلتا نشان دادند.
