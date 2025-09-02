En
پزشکیان: نباید مقابل یک‌جانبه‌گرایی تنها بمانیم

رئیس‌جمهور: اگر کشورها در چارچوب ابتکار کمربند و راه همکاری کنند، توسعه و صلح جهانی محقق خواهد شد
کد خبر: ۱۳۲۶۱۰۳
6 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ پزشکیان در گفت‌وگو با «سی‌سی‌تی‌وی» چین گفت:  اگر قرار باشد از یک‌جانبه‌گرایی فاصله بگیریم، باید چارچوب‌هایی را که در اجلاس همکاری شانگهای امضا شده به‌طور جدی اجرا کنیم. معنای این رویکرد تعامل، تجارت و بی‌اعتنایی به تحریم‌هاست؛ باید عدالت، انصاف و قانون را میان کشورها رعایت کنیم و روابط و توسعه جهانی را به اشتراک بگذاریم. اگر کشورها متحد نشوند، آمریکا همان سیاست تمامیت‌خواهانه‌ای را که امروز با بمباران، ترور و تحریم علیه ملت‌ها دنبال می‌کند، علیه چین نیز به‌کار خواهد بست.

رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در اجلاس بریکس و همچنین این اجلاس، موضوعات مهمی مطرح شد؛ اگر همان چارچوب‌هایی که تدوین شده اجرایی و عملیاتی شود، داد و ستد میان کشورها بسیار راحت‌تر خواهد بود. طرح کمربند و راه، یک نگاه استراتژیک از سوی رهبری چین است؛ ما می‌توانیم از طریق این مسیر، تجربیات را منتقل کنیم و توسعه جهانی ایجاد کنیم؛ همان شعارهایی که قبلاً از سوی رهبری چین اعلام شده بود: توسعه جهانی، صلح جهانی و امنیت جهانی. معنای این حرف آن است که برای رسیدن به امنیت، کشورهایی که به دنبال صلح هستند، باید در برابر برخوردهای غیرقانونی، غیرانسانی و غیرعادلانه بایستند. اگر کشورها بتوانند متحد شوند، خواهند توانست اهدافی را که رهبری چین دنبال می‌کند، محقق کنند. این اهداف حالا با طرح «حکمرانی جهانی» تکمیل شده است.

مسعود پزشکیان اجلاس شانگهای یک جانبه گرایی
