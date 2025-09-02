به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ پزشکیان در گفتوگو با «سیسیتیوی» چین گفت: اگر قرار باشد از یکجانبهگرایی فاصله بگیریم، باید چارچوبهایی را که در اجلاس همکاری شانگهای امضا شده بهطور جدی اجرا کنیم. معنای این رویکرد تعامل، تجارت و بیاعتنایی به تحریمهاست؛ باید عدالت، انصاف و قانون را میان کشورها رعایت کنیم و روابط و توسعه جهانی را به اشتراک بگذاریم. اگر کشورها متحد نشوند، آمریکا همان سیاست تمامیتخواهانهای را که امروز با بمباران، ترور و تحریم علیه ملتها دنبال میکند، علیه چین نیز بهکار خواهد بست.
رئیسجمهور در ادامه گفت: در اجلاس بریکس و همچنین این اجلاس، موضوعات مهمی مطرح شد؛ اگر همان چارچوبهایی که تدوین شده اجرایی و عملیاتی شود، داد و ستد میان کشورها بسیار راحتتر خواهد بود. طرح کمربند و راه، یک نگاه استراتژیک از سوی رهبری چین است؛ ما میتوانیم از طریق این مسیر، تجربیات را منتقل کنیم و توسعه جهانی ایجاد کنیم؛ همان شعارهایی که قبلاً از سوی رهبری چین اعلام شده بود: توسعه جهانی، صلح جهانی و امنیت جهانی. معنای این حرف آن است که برای رسیدن به امنیت، کشورهایی که به دنبال صلح هستند، باید در برابر برخوردهای غیرقانونی، غیرانسانی و غیرعادلانه بایستند. اگر کشورها بتوانند متحد شوند، خواهند توانست اهدافی را که رهبری چین دنبال میکند، محقق کنند. این اهداف حالا با طرح «حکمرانی جهانی» تکمیل شده است.
