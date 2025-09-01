انسداد چهار روزه قطعه دوم آزادراه تهران-شمال از فردا

رئیس پلیس راه راهور فراجا، گفت: به دلیل انجام عملیات عمرانی و راهسازی، قطعه دوم آزادراه تهران-شمال از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه به مدت چهار روز مسدود است.

سرهنگ احمد کرمی اسد در توضیح بیشتر اعلام کرد: قطعه دوم آزادراه تهران-شمال از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در هر دو جهت مسدود خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: طی این مدت، امکان تردد در این بخش از آزادراه وجود ندارد و رانندگان و مسافرانی که قصد سفر به استان‌های شمالی و شهرهای مسیر چالوس را دارند، لازم است از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه توصیه کرد: رانندگانی که از آزادراه تهران-شمال در قطعه اول عبور کرده‌اند، پس از رسیدن به انتهای این قطعه، از جاده قدیم و مسیرهای شهرستانک و کندوان برای ادامه مسیر خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به احتمال افزایش بار ترافیکی در این ایام، پیشنهاد کرد تا رانندگان برای کاهش ترافیک، از محورهای جایگزین فیروزکوه، هراز، آزادراه رشت-قزوین و مسیر رودبار-منجیل نیز استفاده کنند.

کرمی اسد اظهار کرد: این محدودیت تردد به منظور ایمنی و تسهیل انجام عملیات راهسازی اعمال شده و از همکاری و همراهی شهروندان سپاسگزاریم.