به گزارش تابناک، تازه‌ترین اطلاعیه از سوی سامانه حمایت برای خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است، در این سایت قرار گرفته است، در متن این پیام آمده است:

«بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه پس از کسر هزینه‌های اجاره مسکن، بیشتر از 10 میلیون تومان برآورد شده است؛ لذا خانوار شما واجد شرایط اخذ یارانه نیست. جهت مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید.»

به این ترتیب، حذف یارانه سه‌ میلیون نفر از خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی وارد فاز اجرایی شده است و انتظار می‌رود در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این تصمیم و روند رسیدگی به اعتراضات مشخص شود.

گفتنی است، به‌ تازگی نیز حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندی اعلام کرده است: بر اساس قانون بودجه سال 1404 تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه سه دهک بالایی جامعه که در مجموع 18 میلیون نفر می‌شوند از مجموعه یارانه‌ بگیران حذف خواهند شد.

جعفر قادری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با این وضوع اظهار کرد: مجلس به دولت تاکید داشته صرفا دهک های بالای درآمدی را حذف کند و در واقع عدد و شاخصی را به دولت ارائه نکرده است.

وی افزود: دولت هم به این منظور، شاخص هایی را قرار داده است. ظاهرا آن چیزی که مصوب کرده اند درآمد پس از کسر اجاره و مسائل اینچنینی است.

قادری با اشاره مجدد به اینکه مجلس تنها مجور حذف یارانه دهک بالای درآمدی را به دولت داده گفت: معیارها و شاخص هایی که در این موضوع مطرح شده دولت آنها را تعیین کرده و در واقع این موضوع به دولت ارتباط دارد و مجلس در آن دخیل نبوده و عددی را به دولت به عنوان شاخص پیشنهاد نکرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: دولت با این اقدام قصد دارد که توپ را در زمین مجلس بیندازد.