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اختلاف میانگین دمای کشور با میانگین بلندمدت

دیروز میانگین دمای کشور ۴.۱ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین بلندمدت بود و بیشینه دمای ۲۶ شهر کشور از ۴۵ درجه سلسیوس فراتر رفت.
کد خبر: ۱۳۰۶۷۶۴
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۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۸ 20 May 2025
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،  ️بیشتر شهرهای استان خوزستان، دهلران در ایلام، رودان در هرمزگان، گراش در فارس و منوجان در کرمان، از جمله این مناطق گرم بودند.  ️

شوش با ثبت بیشینه دمای ۴۹ درجه سلسیوس، گرم‌ترین شهر کشور بود.

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