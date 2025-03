روایت فردی سوم برادرزاده‌ ترامپ؛ از ترامپ دیوانه دیوانه!

به گزارش سرویس سیاسی تابناک ، مدت هاست که انتقادات از درون خانواده ترامپ علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. به طور خاص، فرد ترامپ سوم، برادرزاده دونالد ترامپ، با انتشار کتاب خاطرات خود و مصاحبه‌های متعدد، عموی خود را "از بیخ و بن دیوانه" توصیف کرده و ادعا‌های جنجالی درباره او مطرح کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز مری ترامپ، برادرزاده دیگر رئیس‌جمهور سابق، انتقادات شدیدی را علیه عموی خود مطرح کرده بود. این گزارش به بررسی روابط پیچیده خانواده ترامپ، ادعا‌های مطرح شده توسط برادرزاده‌ها و واکنش‌های تیم ترامپ به این انتقادات می‌پردازد.

خانواده ترامپ از دیرباز با پیچیدگی‌های خاص خود شناخته شده است. فرد ترامپ سوم یک شخصیت جالب در خانواده ترامپ است که نه تنها به دلیل روابط خانوادگی‌اش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، بلکه به دلیل کارهایش به عنوان نویسنده و تلاش‌هایش برای حمایت از افراد دارای معلولیت شناخته شده است.

فردریک کریست "فریتز" ترامپ سوم در نوامبر ۱۹۶۲ در منهتن، نیویورک به دنیا آمد. او پسر فرد ترامپ جونیور، خلبان خطوط هوایی ترانس ورلد ایرلاینز، و لیندا لیا کلپ، یک مهماندار هواپیما است. پدرش، فرد ترامپ جونیور، برادر بزرگتر دونالد ترامپ بود و در سال ۱۹۸۱ در سن ۴۲ سالگی درگذشت و فرد سوم و خواهر کوچکترش، مری ال. ترامپ، که روان‌شناس و نویسنده شد، را به جا گذاشت. فرد ترامپ سوم متعلق به نسل سوم سلسله ترامپ است و پدربزرگش فردریک کریست ترامپ سینیور، یک توسعه‌دهنده املاک و مستغلات مهم آمریکایی بود که در سال ۱۹۹۹ درگذشت.

زندگی شخصی فرد ترامپ سوم بر روی خانواده‌اش متمرکز است. او با همسرش، لیزا بث ترامپ (لورانت) در کنتیکت زندگی می‌کند. این زوج سه فرزند دارند: کریستوفر، آندره و ویلیام. پسر کوچک‌ترش، ویلیام، از یک واریانت ژنتیکی KCNQ۲ و یک اختلال تشنجی (صرع) رنج می‌برد که به مراقبت‌های مادام‌العمر نیاز دارد. این شرایط شخصی به شدت بر تعهد فرد ترامپ سوم در حمایت از افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشته است و به یک عنصر مرکزی در هویت عمومی و فعالیت‌های او تبدیل شده است.

پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه لیهی، فرد ترامپ سوم به سمت بخش املاک و مستغلات رفت و به این ترتیب سنت خانوادگی را ادامه داد. مسیر حرفه‌ای او را به کار برای شرکت‌های مختلف در این زمینه، از جمله First Winthrop Corporation و Cushman & Wakefield، کشانده است. اگرچه او کمتر از برخی از اعضای خانواده‌اش در رسانه‌ها مطرح شده است، اما مسیر حرفه‌ای او نشان‌دهنده تداوم سنت خانوادگی در زمینه املاک و مستغلات است.

علاوه بر کارش در املاک و مستغلات، فرد ترامپ سوم اخیراً به عنوان نویسنده شناخته شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، او خاطرات خود را با عنوان "همه در خانواده: ترامپ‌ها و چگونگی رسیدن ما به این نقطه" منتشر کرد، کتابی که در آن تجربیاتش را با عمویش دونالد ترامپ و پدربزرگش فرد ترامپ سینیور شرح می‌دهد. این انتشار یک تحول مهم در کارنامه او است و او را به عنوان یک شاهد ویژه در تاریخ یکی از تأثیرگذارترین خانواده‌های آمریکا معرفی می‌کند.

روابط بین فرد ترامپ سوم و عمویش دونالد ترامپ پیچیده است و در طول سال‌ها از مراحل مختلفی عبور کرده است. علیرغم روابط خانوادگی آشکار، فرد ترامپ سوم مواضع سیاسی اتخاذ کرده است که اغلب او را در مقابل عمویش قرار داده است. او ادعا می‌کند که هرگز برای دونالد ترامپ رای نداده است و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ به هیلاری کلینتون و در سال ۲۰۲۰ به جو بایدن رای داده است. او رسماً از کامالا هریس برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ حمایت کرد.

در مصاحبه‌های اخیر، فرد ترامپ سوم عمویش را "دیوانه اتمی" توصیف کرده است، عبارتی قوی که نشان‌دهنده فاصله انتقادی او با رئیس‌جمهور سابق است. او همچنین ادعا کرده است که دونالد ترامپ به او توصیه کرده است که پسر معلولش را رها کند. این اظهارات به‌طور طبیعی تنش‌هایی در خانواده ترامپ ایجاد کرده است، اگرچه فرد سوم گفته است: "او عموی من است. او خانواده من است و این برای من مهم است".

با وجود این تنش‌ها، فرد ترامپ سوم در ملاقات‌هایی با دولت ترامپ و کمیته ریاست‌جمهوری برای افراد دارای معلولیت فکری در طول ریاست‌جمهوری عمویش شرکت کرده و از ارتباطات خانوادگی خود برای پیشبرد هدفش در حمایت از افراد دارای معلولیت استفاده کرده است.

تعهد فرد ترامپ سوم در حمایت از افراد دارای معلولیت بخش مهمی از هویت عمومی او را تشکیل می‌دهد. تجربه شخصی او با پسرش ویلیام به شدت بر این تعهد تأثیر گذاشته است و او را به استفاده از موقعیت ممتاز خود برای حمایت از افراد دارای معلولیت ترغیب کرده است.

در سال ۲۰۲۴، فرد ترامپ سوم به طور قابل توجهی حضور عمومی خود را افزایش داد، تا حدی به دلیل انتشار خاطراتش. او در مصاحبه‌های متعددی شرکت کرد که در آنها به اشتراک‌گذاری افکار خود در مورد دینامیک خانوادگی ترامپ‌ها و نگرانی‌هایش در مورد دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پرداخت. در مصاحبه‌ای با Scripps News، او نگرانی‌های خود را در مورد سیاست‌های عمویش ابراز کرد و "پروژه ۲۰۲۵" را خطرناک توصیف کرد و گفت که این پروژه می‌تواند به یک چشم‌انداز "تاریک و ضد اتوپیایی" از آمریکا منجر شود.

حضور او در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۴، به دعوت تیم کمپین کامالا هریس، نشان‌دهنده تعهد سیاسی فزاینده او و تمایلش به اتخاذ موضع عمومی علیه عمویش است. او اظهار داشت که شور و شوق اطراف نامزدی هریس "دونالد ترامپ را کاملاً دیوانه می‌کند"، نشان‌دهنده شناخت عمیق او از روان‌شناسی رئیس‌جمهور سابق است.

انتشار خاطرات فرد ترامپ سوم در ژوئیه ۲۰۲۴ یک رویداد مهم برای کارنامه شخصی او و درک عمومی از خانواده ترامپ است. با عنوان "همه در خانواده: ترامپ‌ها و چگونگی رسیدن ما به این نقطه"، این کتاب وعده می‌دهد تا داستان‌هایی را که تاکنون منتشر نشده‌اند، آشکار کند و "گوشه‌های تاریک‌تر امپراتوری ترامپ" را روشن کند.

در کتاب و مصاحبه‌های تبلیغاتی، فرد ترامپ سوم ادعا‌های قابل توجهی در مورد عمویش مطرح کرد. او ادعا می‌کند که شاهد استفاده از عبارات نژادپرستانه توسط دونالد ترامپ چندین دهه پیش بوده است. او همچنین ادعا می‌کند که در یک جلسه در دفتر بیضی در سال ۲۰۲۰، دونالد ترامپ در مورد افراد دارای معلولیت اظهارات تحقیرآمیز داشته است. او ادعا کرد دونالد ترامپ معتقد است "کودکان معلول بایستی بمیرند". این ادعا برای فرد ترامپ سوم اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا پسر او، ویلیام، مبتلا به یک اختلال نادر به نام تشنج نوزادی است که بر رشد فیزیکی و شناختی تأثیر می‌گذارد.

فرد ترامپ سوم ابراز امیدواری کرده بود که کتابش بتواند بر رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ تأثیر بگذارد و بر جنبه سیاسی آن تأکید کرد. با این حال، او همچنین بر این نکته تأکید کرد که کتابش "حمله سیاسی" نیست، بلکه "حقیقت کامل" در مورد عمویش است.

فرد ترامپ سوم یک صدای منحصر‌به‌فرد در خانواده ترامپ است که یک دیدگاه همزمان صمیمی و انتقادی نسبت به یکی از تأثیرگذارترین و بحث‌برانگیزترین خانواده‌های آمریکا ارائه می‌دهد. مسیر زندگی او، که با تعهدش به حمایت از افراد دارای معلولیت و فاصله‌گیری سیاسی از عمویش همراه است، پیچیدگی روابط خانوادگی و چگونگی درهم‌آمیختگی آنها با مسائل سیاسی گسترده‌تر را نشان می‌دهد.

ظهور اخیر او در صحنه عمومی، که تا حدی به دلیل انتشار خاطراتش و حمایتش از کامالا هریس برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است، نشان‌دهنده تمایل او به مشارکت فعال در گفتمان عمومی آمریکاست. چه این اقدامات از اعتقادات شخصی عمیق، تجربیات خانوادگی دشوار یا ملاحظات سیاسی گسترده‌تر الهام گرفته باشند، فرد ترامپ سوم به عنوان یک بازیگر قابل توجه در ساگای خانوادگی ترامپ ظاهر شده است و یک دیدگاه پیچیده بر دینامیک داخلی این خانواده نمادین و تأثیر آنها بر سیاست معاصر آمریکا ارائه می‌دهد.

روابط خانوادگی ترامپ‌ها همواره با پیچیدگی‌هایی همراه بوده و به گفته خود فرد ترامپ سوم، "روش خانواده ترامپ پیچیده و گاهی ظالمانه بوده است". این سخن نشان‌دهنده فضای خانوادگی پرتنشی است که اعضای این خانواده در آن رشد کرده‌اند.

فرد ترامپ در مصاحبه‌های اخیر خود اظهار داشته: "در هر خانواده‌ای یک عموی دیوانه هست. عموی من دونالد هم از بیخ و بن دیوانه است". او همچنین در توضیح بیشتر گفته است: "این به این معناست که او کار‌هایی می‌کند که حتی با وجود شناختی که از او دارم، وقتی می‌بینم، می‌لرزم و می‌گویم 'آیا این همان آدمی است که می‌شناختم؟ چه چیزی باعث تغییر او شده است؟ چه چیزی او را به این وضع رسانده است؟ '". با این حال، جالب اینجاست که فرد ترامپ علی‌رغم این انتقادات، تأکید می‌کند که همواره رابطه خوبی با عمویش داشته است.

فرد ترامپ همچنین ادعا کرده که در دهه‌های گذشته شاهد استفاده عمویش از الفاظ نژادپرستانه بوده است. او در مصاحبه با شبکه‌ای‌بی‌سی گفته است: "حدود ۱۰ ساله بودم و در خانه پدربزرگ و مادربزرگم بودم، جایی که اغلب آنجا می‌رفتم؛ و شنیدم دونالد فریاد می‌زد. به مسیر ورودی خانه پدربزرگ و مادربزرگم رفتم و ماشین ال دورادو سفید کانورتیبل او را با دو خراش دیدم. هنوز هم به یاد دارم؛ و او دو بار از کلمه - که نمی‌خواهم تکرار کنم - استفاده کرد و گفت که چه کسی احتمالاً این کار را کرده است.

این ادعا‌ها با واکنش شدید تیم ترامپ مواجه شد. استیون چانگ، مدیروقت ارتباطات کمپین ترامپ، در بیانیه‌ای به شبکه‌ای‌بی‌سی گفت: "این کاملاً ساختگی و خبر جعلی از بالاترین درجه است. شگفت‌آور است که چنین دروغی با این وضوح چندش‌آور می‌تواند در رسانه‌ها چاپ شود. هر کسی که دونالد ترامپ را می‌شناسد، می‌داند که او هرگز از چنین زبانی استفاده نمی‌کند".

فرد ترامپ سوم در زمان انتخابات اعلام کرده بود که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کامالا هریس رأی دهد. این موضع‌گیری آشکارا نشان‌دهنده فاصله سیاسی او با عمویش است. با این حال، نکته قابل توجه این است که علی‌رغم انتقادات تند، فرد ترامپ سوم همچنان تأکید می‌کند که رابطه خوبی با عمویش داشته است.

او در مصاحبه با شبکه‌ای‌بی‌سی گفته است: "او کار‌های واقعاً وحشتناکی با من کرده که برخی از مردم می‌گویند، 'چطور می‌توانی هنوز بخواهی با او رابطه داشته باشی؟ ' او عموی من است. او خانواده است، و این خیلی مهم است". این دوگانگی در رویکرد فرد ترامپ سوم نشان‌دهنده پیچیدگی روابط خانوادگی است که علی‌رغم اختلافات سیاسی و انتقادات شدید، همچنان اهمیت پیوند‌های خانوادگی را حفظ می‌کند.

پیشینه انتقادات درون خانوادگی علیه دونالد ترامپ

مری ل. ترامپ یک روان‌شناس و نویسنده آمریکایی است که در سال ۱۹۶۵ به دنیا آمد. او دختر فرد ترامپ جونیور، برادر بزرگ دونالد ترامپ، است. مری ل. ترامپ دوران تحصیلات خود را در دانشگاه کلمبیا و ییل گذرانده و مدرک دکترای روان‌شناسی بالینی (PsyD) را دریافت کرد. پیش از نوشتن، به عنوان روان‌شناس بالینی فعالیت می‌کرد. در سال ۲۰۲۰، او کتاب "بسیار زیاد، اما همیشه ناکافی"، "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" را منتشر کرد که به زندگی و خانواده دونالد ترامپ می‌پردازد. این کتاب توجه زیادی را جلب کرد و دیدگاه داخلی از خانواده ترامپ و تأثیر آن بر دونالد ترامپ ارائه و توضیح داده که چگونه رفتار‌های زیاده‌خواهانه پدر دونالد ترامپ، از او فردی با اختلالات شخصیتی خودشیفته و جامعه‌ستیز ساخته است.

مری ل. ترامپ به عنوان یک منتقد فعال دونالد ترامپ شناخته شده است. او در مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی ظاهر شده و در مورد موضوعات سیاسی و خانوادگی اظهار نظر می‌کند. مری ل. ترامپ همچنین درگیر اختلافات حقوقی با دونالد ترامپ بوده است. در سال ۲۰۲۰، او برای انتشار کتابش به دادگاه رفت و در سال ۲۰۲۱ شکایتی علیه دونالد ترامپ و سایر اعضای خانواده‌اش به دلیل سوء استفاده مالی و تقلب در تقسیم دارایی‌های پدری اقامه کرد. مری ل. ترامپ با این کارها، به چهره‌ای شناختهخته در آمریکای معاصر تبدیل شده است که به عنوان یک منتقد سیاسی و روان‌شناس از دیدگاه داخلی به خانواده ترامپ می‌نگرد.. مری ترامپ حتی مخفیانه ساعت‌ها مکالمه با مریان ترامپ بری، خواهر دونالد ترامپ را ضبط کرده بود که در آن، مریان به برادرش به عنوان یک "بچه لوس" و "دروغگو" اشاره می‌کرد.

این انتقادات درون خانوادگی در تضاد آشکار با حمایت‌های اعضای نزدیک‌تر خانواده ترامپ قرار دارد. دونالد ترامپ به شدت بر حمایت‌های درون خانوادگی خود، از جمله سخنرانی‌های قبلی کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان و حضور در کمپین توسط چندین تن از فرزندان و یک نوه‌اش، تکیه کرده بود. او همچنین در دور اول ریاست جمهوری خود، به دخترش ایوانکا و همسر او جرد کوشنر به عنوان مشاوران کاخ سفید متکی بود.

واکنش‌ها به انتقادات برادرزاده‌های ترامپ

ادعا‌های فرد ترامپ سوم تنها مورد از این نوع ادعا‌ها علیه دونالد ترامپ نیست. بیل پرویت، تهیه‌کننده سابق برنامه "کارآموز"، در مقاله‌ای در مجله اسلیت در ماه مه، ترامپ را متهم کرده بود که اظهارات "زن‌ستیزانه و نژادپرستانه" از جمله همان کلمه نژادپرستانه را به کار برده است. ترامپ، اما ادعا‌های پرویت را تکذیب کرده است.

کمپین ترامپ به طور مداوم این ادعا‌ها را رد کرد و آنها را ساختگی و با انگیزه‌های سیاسی دانست. با این حال، تکرار چنین ادعا‌هایی از سوی افراد مختلف، از جمله اعضای خانواده، توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.

انتقادات برادرزاده‌های دونالد ترامپ، فرد ترامپ سوم و مری ترامپ، تصویری پیچیده از روابط خانوادگی ترامپ‌ها ارائه می‌دهد. این انتقادات که در قالب کتاب‌های خاطرات و مصاحبه‌های رسانه‌ای بیان شده‌اند، ادعا‌های جدی درباره شخصیت و رفتار دونالد ترامپ مطرح می‌کنند. با این حال، همان‌طور که خود فرد ترامپ سوم اشاره کرده، خانواده‌ها پیچیده هستند و علی‌رغم انتقادات شدید، پیوند‌های خانوادگی همچنان برای او اهمیت دارند.

این روایت‌های متناقض از دونالد ترامپ - یکی از سوی اعضای نزدیک خانواده‌اش که از او حمایت می‌کنند و دیگری از سوی برادرزاده‌هایی که او را به شدت نقد می‌کنند - نشان‌دهنده دوگانگی در تصویر عمومی از رئیس‌جمهور آمریکاست. در نهایت، این ادعا‌ها و انتقادات، بخشی از گفتمان سیاسی پیچیده‌ای است که شخصیت دونالد ترامپ را احاطه کرده است.

تنظیم:افسانه کیهان فر