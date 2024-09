۵۰ قاتل سریالی که جهان را به وحشت انداختند!

به گزارش تابناک، قاتلان سریالی یا زنجیره‌ای از بدو تولد قاتل بودن یا عواملی باعث ایجاد تغییر در مسیر زندگی آنها شده تا به قاتل زنجیر‌ه‌ای تبدیل شوند؟! بررسی زندگی و رفتار‌های جنون‌آمیز این افراد نشان داده که ریشه‌ای در دوران کودکی افراد داشته و کمبودهای عاطفی، خلا عشق و محبت در زندگی و ... از طرف خانواده یا اطرافیان رابطه مستقیمی با ایجاد و رشد رفتار‌های خشونت‌آمیز و همچنین مشکلات و بیماری‌های روانی و گاهی میل افراد به انتقامجویی و حتی لذت بردن از کشتن آدم‌ها داشته...

با این مقدمه کوتاه شما را با ۵۰ قاتل سریالی مخوف جهان آشنا می کنیم تا بیشتر به عمق فاجعه پی ببرید:

۱. تد باندی؛ اولین خفاش شب دنیا

تد باندی (Ted Bundy) را اولین خفاش شب دنیا نامیدن که دهۀ ۷۰ میلادی در آمریکا زندگی میکرده. تد باندی جوان خوش‌سیمایی که بعدها مشخص شد یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان بوده و به قتل حداقل ۳۰ زن جوان در ۷ ایالت مختلف آمریکا اعتراف کرد. جالبه بدونید پلیس ابتدا به تد باندی شکی نداشت چون بعید می‌دونست یه دانشجوی اتوکشیده ی حقوق این جنایات رو انجام داده باشه. یکی از دلایل ترسناک بودن تد باندی، چهرۀ مرموز و چشم‌های نافذش بود که اجازه نمی داد بیشتر از چند ثانیه بشه بهش خیره شد! همونطور که وکیل تد باندی در موردش میگفت تد یه «شیطان قصی القلب» بود. لیست قربانی‌های تد باندی، خیلی طولانیه و تحقیقات نشون میدن اون حداقل ۹۰ نفر از ۱۰۰ زن بیگناه رو پس از تجاوز به قتل رسونده. باندی به مقامات گفته بود که اولین تلاشش برای آدمربایی در اوشن سیتی (Ocean City) ایالت نیوجرسی در سال ۱۹۶۹ بوده اما با این اوصاف اون تا سال ۱۹۷۱ هیچ کسی رو به قتل نرسونده. نکتۀ هولناکتر اینه که زندان هم برای باندی کافی نبود چراکه اون بعد از اولین دستگیری با پریدن از طبقۀ دوم کتابخونه فرار کرد که البته گرفتنش. بالاخره این قاتل سریالی سال ۱۹۸۹ با صندلی الکتریکی اعدام شد!

۲. جفری دامر؛ قاتل آدمخوار

یکی از ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۱ در شهر باث، اوهایو بزرگ شده و قربانی می‌گرفت. او به کشتن و قطعه قطعه کردن ۱۷ مرد و پسر جوان محکوم شد. بعضی‌ها سعی می‌کنن همیشه یه تصویر غیرواقعی از جفری دامر (Jeffery Dahmer) نشون بدن؛ یه چیز توی مایه‌های پسر ترسویی که اصلا آزارش به یه مورچه هم نمی‌رسیده، چه برسه به قتل، جنایت و آدم‌خواری ولی همونطوری که راجر “وربال” کینت (Roger “verbal” Kint) در فیلم “The Usual Suspects” گفته بود: «بزرگترین ترفندی که شیطان تا حالا به کار گرفته این بوده که دنیا رو متقاعد کنه چیزی به اسم شیطان اصلا وجود نداره!». دقیقا همونطور که یکی از وحشتناکترین قاتلان سریالی جهان یعنی جفری دامر با خونسردی، ردگم کنی و زیرکی خاص سراغ قربانی‌هاش می‌رفت. قربانی‌های جفری دامر معمولا از طبقات پایین جامعه بودن؛ یعنی همون محیطی که دامر می‌تونست به راحتی ازشون آدم بکشه و حتی گوشت‌شون رو بخوره! جفری مشکل نکروفیلیا هم داشته و همین چند درجه به نفرت‌انگیز بودنش اضافه می‌کنه. دامر معتقد بوده وقتی آدم‌ها رو میخوره، اون‌ها توی بدنش به زندگیشون ادامه میدن و از این حس لذت می‌برده! در نهایت دامر در یه دعوا با هم سلولی خودش کشته میشه و پروسۀ دادرسی اون برای همیشه ناتموم ماند.

۳. جان وین گیسی؛ جوکر قاتل

یکی از ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان که به تجاوز و قتل ۳۳ پسر و مرد جوان بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ توی آمریکا محکوم شد، جان وین گیسی (John Wayne Gacy) بود. جان، به خاطر لباس‌هایی که می‌پوشید به «دلقک قاتل» یا Killer Clown معروف شده بود و به دلیل شباهتش به یه مجری سیرک مرد‌های جوان رو خیلی راحت برای تجاوز، شکنجه و قتل به خونه خودش می‌کشوند. بعدها بقایای جنازۀ ۲۹ قربانی‌ دلقک قاتل در زیرزمین خونه‌ش پیدا شد. جسد چهار نفر دیگه از قربانی‌ها رو هم نزدیک رودخونۀ چسبیده به محل اقامتش پیدا کردن. این قتل‌ها اونقدر مردم آمریکا رو شوکه کرد که قصه محکومیتش حدود ۱۶ سال طول کشید. خیلی‌ها معتقدن ریشۀ این ماجرا برمی‌گرده به تجربه‌های تلخی که توسط بعضی از دوستان پدرش در کودکی براش ایجاد شده بود. جان اولین بار با پیوستن به باشگاه دلقک‌های جوکر که اعضاش در مراسم خیریه شرکت می‌کردن، جنایاتش رو شروع کرد. این قاتل به ظاهر کنار بچه‌های بیمار دیده می‌شد اما هیچ‌کس حتی تصورش رو هم نداشت که همون زمان ۳ تا قتل مخفیانه رو انجام داده بود. جان، علاقۀ زیادی به شخصیت پوگو دلقک

.داشت. سرانجام صبح ۹ می ۱۹۹۴ گیسی از طریق تزریق کشنده، اعدام شد

۴. اد گین؛ دزد جسدها

ادی گین (Ed Gein) یکی دیگه از ترسناک‌‎ترین قاتلان سریالی جهان بود که علاقۀ زیادی به دزدیدن جسد آدم‌ها داشت. این قاتل زنجیره‌ای به قتل دو زن اعتراف کرد اما اون مظنون به انجام چند قتل دیگه در ایالت ویسکانسین در دهۀ ۵۰ هم شد. طبق تحقیقات، اد گین یه بیمار روانی محسوب می‌شد که کار‌های وحشتناک، نفرت انگیز و غیرقابل وصف روی جنازه‌ها انجام می‌داد. صحنه‌های جنایت اد گین حال هر کسی رو می‌تونه به هم بزنه. جنایت‌های واقعی اد گین را پلیس پلینفیلد وقتی نوامبر ۱۹۵۷ به خونۀ اون رفت باهاشون روبه‌رو شد. بعضی‌ها معتقدن کشته شدن برادر اد هم که هیچوقت قاتلش پیدا نشد کار خود اون بوده که البته این اتهام توی دادگاه به خاطر کافی نبودن ادله رد شد. متاسفانه ادوارد تئودور گین هیچوقت به مجازات اعمالش نرسید. هیئت ژوری اون رو به دلیل داشتن مشکلات روانی شایستۀ اعدام ندونست و به یه بیمارستان روانی فرستاد و در نهایت چند سال بعد هم توی همون تیمارستان مرد. شاید براتون جالب باشه که سنگ قبر اد چند بار توسط خانوادۀ قربانیان شکسته شد و به گور و جسد اون بی حرمتی شد! رفتار‌ها و جنایات اد گین، الهام‌بخش چند کتاب و فیلم مختلف در هالیوود بود. از جمله فیلم «روانی» (Psycho) به کارگردانی هیچکاک، کتاب کشتار با اره برقی در تگزاس (The Texas Chain Saw Massacare) در سال ۱۹۷۴ و فیلم سکوت بره ها (the Silence of the Lambs) محصول سال ۱۹۹۱.

۵. آندری چیکاتیلو؛ قصاب روستوف

همه ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان آمریکایی نیستند؛ مثل آندری چیکاتیلوی (Andrei Chikatilo) اوکراینی که به «قصاب روستوف» یا Butcher of Rostov مشهور شد. چیکاتیلو بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ به قتل حداقل ۵۲ زن و بچه محکوم شده بود. جنازه‌های بیشتر قربانیاش تیکه تیکه یا اصطلاحا مُثله شده بودن و همین وحشیانه بودن قتل‌ها رو چند برابر می‌کرد. همون زمان روزنامه لس آنجلس تایمز چیکاتیلو رو اینطوری توصیف کرده بود: «آندری، مثل یه معلم بی آزار به نظر می‌رسه اما ۵۳ تا از مخوفترین قتل‌های دنیا رو به تنهایی انجام داده که بی سابقه بودن». معلوم نیست دقیقا چه چیز یا چیز‌هایی این سال‌ها از یه بچه آروم و دوست داشتنی یه هیولای ترسناک ساخته. قتل‌هایی که آندری انجام می‌داد واقعا از یه روانی بالفطره برمی‌اومد و بس. آندری سال‌ها زندگی مردم رو از بین برد و به کابوس شب‌های مردم شوروی تبدیل شد. ترفند چیکاتیلو برای کشتن آدم‌ها خفه کردنشون بود و به گفتۀ خودش از این کار لذت زیادی می برد. بالاخره اندری ۱۴ فوریه ۱۹۹۴ اعدام شد.

۶. اکبر خرمدین؛ پدر ناخلف

دقیقا چند روز بعد از اینکه اهالی فاز سه شهرک اکباتان گزارش کشف یه جنازۀ تکه تکه شده در سطل زباله رو به پلیس دادن، یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی ایران شناسایی شد. این قاتل زنجیر‌ه ای کسی نبود جز اکبر خرمدین که با همدستی همسرش دست به قتل پسر بزرگشون زده بودن. هیچ کس باورش نمی شد بابک خرمدین، کارگردان ایرانی به دست پدر و مادرش به قتل رسیده باشه. اکبر خرمدین در اولین بازجویی اقرار کرد با کمک زنش ایران موسوی ثانی، بابک رو بیهوش و با چاقو به قتل رسوندن.

دوربین‌های مداربستۀ بلوک، تصویر جابه جایی جسد رو با چند کیسه زباله و ساک دستی توسط اکبر خرمدین ثبت کرده بودن و همۀ شواهد روی میز بود. مهمترین دلیلی که اکبر خرمدین رو به یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان تبدیل میکنه اینه که همیشه با افتخار از جنایتی که انجام داده بود، حرف می ‎زد و میگفت خوب کاری کرده! البته داستان به همینجا ختم نمیشه چون این زن و مرد در بازجویی‌های بعدی به قتل داماد و دخترشون در سال‌های ۹۰ و ۹۷ هم اعتراف کردن تا تهران توی یه شوک عمیق فرو بره. نفرت انگیزترین بخش قتل‌ها این بود که والدین بابک و آرزو از جنایتشون شاد بودن و همیشه بابت اینکه بچه‌هاشون رو کشتن خدارو شکر می‌کردن. اکبر خرمدین ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در زندان گوهردشت کرج با ایست قلبی فوت کرد و ایران موسوی هم با تایید کند ذهن بودنش توسط پزشک قانونی به ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. شاید عنوان ترسناک ترین قاتلان سریالی جهان لایق همین پدر و مادر ایرانی باشه.

۷. یانگ شین های؛ هیولای شرقی

از یانگ شین‌ های (Yang Xinhai) به عنوان نمایندۀ ترسناک ترین قاتلان سریالی جهان در چین یاد میشه که برای چندین سال به کابوسی در شرق آسیا تبدیل شده بود. یانگ، لقب «هیولای قاتل» یا The Monster Killer رو به خودش اختصاص داده و جنایاتی که انجام داده هم فقط از دست یه هیولا و نه یه انسان برمیاد. این قاتل زنجیر‌ه ای شب‌ها وقتی همه خواب بودن وارد خونه‌ها می شده و هر کسی که به دستش می رسیده رو با تیر، قیچی و بیل سلاخی و تیکه تیکه می کرده. یانگ به انجام ۶۷ قتل و ۲۳ تجاوز جنسی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ اعتراف کرد و فقط خدا میدونه چند آدم بیگناه دیگه رو به بدترین شکل ممکن کشته. هیولای قاتل بالاخره سال ۲۰۰۴ بعد از تفهیم اتهام و محکوم شدنش اعدام شد.

۸. الکساندر پیچوشکین؛ قاتل شطرنجی

الکساندر پیچوشکین (Alexander Pichushkin) که بیشتر با لقب قاتل صفحه شطرنج یا قاتل شطرنجی (Chessboard Killer) هم شناخته میشود، یک آدمکش روسی بود. پیچوشکین یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان، بهایندلیل به قاتل شطرنجی معروف شد، چون میخواست با کامل کردن صفحۀ بازی شطرنجی، ۶۴ نفر رو بکشه. قاتل شطرنجی، قربانیهاش رو از افراد بیخانمان روسی که کنار خیابون‌ها میخوابیدن انتخاب میکرد. الکساندر، اول جمجمۀ قربانیهاش رو با چکش میشکوند و بعدش، بطری‌های ودکا رو توی سوراخی فرو میکرد که روی جمجمههاشون ایجاد شده بود. پیچوشکین بهخاطر قتل ۴۹ نفر دستگیر شد، اما از دادگاه روسیه خواست که آزادش کنن تا ۱۱ نفر دیگر رو بکشه و تعداد قربانیهاش به ۶۰ نفر برسه! در نهایت الکساندر بهخاطر جنایاتی که انجام داده بود به حبس ابد محکوم شد. شاید براتون جالب باشه که ۴۵ دقیقه طول میکشه تا قاضی بتونه رای نهایی دادگاه رو بهخاطر طولانی بودنش بخونه. سرآخر بهدلیل نشون ندادن واکنش توسط الکساندر، دادستان ازش میپرسه که متوجه حکمش شده و اون با تُرشرویی جواب میده: «کر که نیستم!»

۹. باربوسا؛ قاتل باهوش

دانیل کامارگو باربوسا (Daniel Camargo Barbosa) یکی دیگه از مخوفترین و ترسناکترین قاتلان سریالی جهان بود که توی آمریکای جنوبی زندگی میکرد. دانیل، که با لقب «سادیست چنکیتو» یا «the Sadist of Chanquito» هم شناخته میشد، صد‌ها دختر باکره رو توی کشور‌های مختلف آمریکای جنوبی به قتل رسوند. طبق تحقیقات پلیس، تصور میشه که دانیل بین دهه‌های ۷۰، ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی به بیش از ۱۵۰ دختر جوان تجاوز کرده و اون‌ها رو به قتل رسونده. جالبه بدونید که به دانیل، قاتل باهوش (Intelligent Killer) هم میگن، چون اون خیلی با دقت و ظرافت خاصی بهسراغ قربانیهاش میرفت. بهخاطر همین هم بوده که بیشتر از دو دهه طول کشید تا دستگیرش کنن.

۱۰. ریکاردو رامیرز؛ قاتل شیطان پرست

ریکاردو رامیرز لایوا مونوز یک قاتل زنجیره‌ای آمریکایی بود که شیطان پرست هم بود. او لس آنجلس را از سال 1984 تا 1985 مورد وحشت قرار داد. رامیرز که با نام مستعار استاکر شب (Night Stalker) شناخته می‌شود. به خانه های قربانیان خود وارد می شد و با شلیک، ضرب و شتم، آسیب، تجاوز به عنف اقدام به کشتن می‌کرد. وی قربانیان خود را از روی پارامترهای خاصی انتخاب نمی‌کرد. آنها از یک دختر 9 ساله تا یک زوج پیر در 60 سالگی بودند. رامیرز با نقاشی پنج ضلعی روی دیوارهای خانه ها قربانیان خود را متمایز می‌کرد. وی سال 1985 دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. وی 23 سال در زندان کالیفرنیا در انتظار اعدام بود و در ژوئن 2013 رامیرز درگذشت.

۱۱. اونوپرینکو؛ قاتل شهروند

قصاب اوکراین (The Butcher of Ukraine)، شهروند O و ترمیناتور، از جمله لقب‌هایی هستن که به آناتولی اونوپرینکو (Anatoly Onoprienko) یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان دادن. آناتولی، توی سرتاسر اروپا سفر میکرد و توی کشور‌های مختلف اروپایی مشغول به کشتن آدم‌های بیگناه میشد. آدم‌هایی که تا روز قتلشون اصلا نمیدونستن مردی با چنین اسم و چهر‌های توی دنیا وجود داره، باید سرنوشتشون رو تسلیم قاتلی میکردن که هیچ رحمی توی وجودش نداشت. تعداد آدم‌هایی که توسط قصاب اوکراین قیمهقیمه شدن مشخص نیست، اما خودش بهصورت رسمی به قتل ۵۲ نفر اعتراف کرده. نکتۀ ترسناک ماجرا اینجاست که طبق عقیدۀ آناتولی اون نمونۀ یه انسان برتر محسوب میشد که برای کشتن همنوعهاش انتخاب شده بود. آناتولی اونوپرینکو توی دادگاه به اعدام محکوم شد که با اعتراض به حبس ابد تخفیف پیدا کرد. در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که او در حبس ابد بود در زندان فوت کرد. از جمله بدترین جنایات او میتوان به قتل یک خانواده ۱۰ نفره با ۸ کودک، قتل ۵ نفر در یک روز درون یک ماشین، قتل دو دختر ۸ و ۷ ساله با تبر و قتل یک خانواده ۳ نفره به قصد سرقت اشاره کرد. در بسیاری از موارد آناتولی جنازه‌های مقتولین را به آتش میکشید. وی یکی از خونسرد و بیرحمترین قاتلان شرق اروپا بود.

۱۲. غلامرضا خوشرو؛ کابوس یک خفاش

تابستان سال ۱۳۷۶ اسم یکی از مخوفترین قاتل‌های سریالی روی زبون مردم تهران چرخید که کارش قتل زن‌ها و دخترها، تجاوز به اون‌ها و سرقت جواهراتشون بود. خفاش شب به نظر بهترین لقبی بود که میشد به «غلامرضا خوشرو کوران کردیه» داد؛ کسی که همیشه لباس سیاه میپوشید و ظاهرا یه مسافرکش ساده بود. یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان و ایران که شب‌های تهران رو پُر از وحشت کرده بود، زن‌های تنها رو توی اطراف شهر سوار ماشین میکرد و بعداز تجاوز، جسدشون رو میسوزوند. سال ۷۶ خفاش شب ۹ فقره قتل کرد طوریکه قتل‌های زنجیر‌های اون زمان، واقعا امنیت تهران رو زیرسوال برده بودن. در نهایت، خفاش شب به ۲۱۴ ضربه شلاق، ۹ بار قصاص نفس و ۱ بار اعدام در ملأعام محکوم شد. یکی از نکات دلخراش روز اعدام خفاش شب، ضجه‌های مادر یکی از قربانی‌ها بود که فریاد میزد: «اونوقتی که داشتی دخترم رو با چاقو تیکهتیکه میکردی، به فکر این روز‌ها هم بودی؟». غلامرضا خوشرو، یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان در جواب به این سوال که «امروز اعدامت میکنن. آخرین خواستهات چیه؟» گفته بود: «صبحانه!».

۱۳. آیلین وورنوس؛ اولین زن قاتل سریالی جهان

آیلیلن وورنوس (Aileen Wurnos) رو شاید نشه جزو ترسناکترین قاتلان سریالی جهان معرفی کرد، چون اتفاقات خیلی تلخی براش رخ داده و از یه کبوتر یه کرکس خونخوار ساختن. بعد از اینکه آیلین وورنوس (متولد ۱۹ فوریه ۱۹۵۶ در آمریکا) رو به پدربزرگ و مادربزرگش سپردنش، به دنیای بیرحمان‌های پا گذاشت که لبخند کودکانه و مهربونش رو ازش گرفت. پدربزرگ آیلین و دوست صمیمی پدربزرگش، همیشه به آیلین تجاوز میکردن و اون پیرمرد عوضی ازش میخواست با تنفروشی، پول موادش رو دربیاره. بعد‌ها آیلین از دست پدربزرگش فرار میکنه و بعد از مواد فروشی، جیببری و تن‌فروشی در یه شهر دیگه تصمیم میگیره با مرد‌ها تسویه حساب کنه.

آیلین بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ وقتی که توی ایالت فلوریدا کار میکرده ۷ تا مرد رو فریب داده و همه‌شون رو کشته. آیلین توی سال ۲۰۰۷ با تزریق وریدی اعدام شد اما قاتل‌های اصلی آیلین هیچ‌وقت محاکمه نشدن! ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان پدربزرگ و مرد‌های فاسدی بودن که به روح و جسم آیلین تجاوز کردن و با کشتن احساساتش از اون یه قاتل زنجیر‌های ساختن. آیلین توی آخرین دفاعیاتش روز قبل از اعدام به خبرنگاری که ازش سوال میپرسید، این جواب رو میده: «هی! من به تو سرنخ واسۀ ساختن یه فیلم جنایی نمیدم! اون‌ها حتی یه دادگاه منصفانه برام برگزار نکردن. حالم خیلی خوبه و برای اعدام شدن کاملا آماده‌ام.»

۱۴. پل جان نولز؛ قاتل کازانووا

پل جان نولز (Paul John Knowles) یکی دیگه از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان محسوب میشه که مسئولیت قتل ۱۸ نفر به گردنش افتاد. البته، خودش اونقدر نفرتانگیز بود که این اتهام رو رد کنه و بگه ۳۵ نفر رو کشته، نه ۱۸ نفر! پل، توی اورلاندو، فلوریدا به دنیا اومد و برای اولین بار وقتی ۱۹ ساله بود بهخاطر جرمی که مرتکب شده بود وارد زندان شد. پل جان نولز توی ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۴ قتلعام بزرگی رو شروع کرد که تا ۲۱ نوامبر همون سال ادامه داشت. بالاخره، وقتی که قاتل کازانووا (The Casanova Killer) داشت از دست پلیس فرار میکرد، بهخاطر اصابت گلوله کشته شد.

۱۵. جو مِتِنی؛ مشهورترین قاتل آدمخوار

جو مِتِنی (Joe Metheny) یکی از نفرتانگیزترین و ترسناکترین قاتلان سریالی جهانه که از گوشت مقتول، همبرگر درست می‌کرد. وقتی پلیس آمریکا جو رو سال ۱۹۹۶ حوالی بالتیمور دستگیر کرد، فکر می‌کردن سه نفر رو به قتل رسونده. وقتی خود قاتل به قتل ۱۰ نفر اعتراف کرد حقیقت معلوم شد. نکتۀ ترسناک اینجاست که جو متنی نفرت‌انگیز یه آدمخوار واقعی بود و با گوشت قربانی‌هاش همبرگر درست می‌کرد و به مشتری می‌فروخت. البته برای اینکه کسی شک نکنه کمی گوشت خوک و گاو هم اضافه می‌کرد و به خوردِ مردم بالتیمور می‌داد. در نهایت جسد جو متنی توی تاریخ ۵ آگوست ۲۰۱۷ درصورتی که به مرگ طبیعی مُرده بود، روی تخت سلولش در مریلند پیدا شد.

۱۶. مهین قدیری؛ اولین قاتل سریالی زن در ایران

«سلام! چقدر شما شبیه مادرم هستید!» این جمله، معمولا اولین چیزی بود که مهین قدیری به قربانیهاش میگفت. قتل‌های پیدرپی و مدارکی که بهدست پلیس دایرۀ جنایی قزوین رسیده بودن از ظهور یکی دیگه از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان خبر میدادن که حالا توی ایران و شهر قزوین خودنمایی کرده بود. مهین قدیری همۀ قربانیهاش رو از بین خانم‌های تنها و معمولا مسن انتخاب میکرد. اون اول قربانی‌ها رو بهقصد مسافرکشی سوار ماشین رنوش میکرد و بعد با تعارف آبمیوۀ حاوی داروی بیهوشی طلاهاشون رو میدزدید و اون‌ها رو به قتل میرسوند. پلیس دایرۀ جنایی قزوین، بالاخره سال ۱۳۸۷ در منطقۀ مینودر موفق شد مهین رو دستگیر کنه. بعد‌ها که ازش پرسیدن چرا دست به قتل زن‌های پیر میزدی، گفت: «همه‌اش تقصیر مادرم بود». شاید بین داستان‌های ترسناکترین آدمکش‌های سریالی جهان هیچ‌کدوم از مجرمین انگیزه‌شون از قتل رو به مادرشون ربط ندن، اما مهین این کار رو کرد. مهین قدیری می‌گفت وقتی برای درمان بیماری فرزندش به پول نیاز داشته مادرش تنهاش گذاشته و همین باعث شده دست به کشتن زن‌های همسن مادرش بزنه. مهین قدیری در یکی از جلسات دفاعیه گفت: «اصلا چرا آدم‌ها باید مادر باشن، اما مهربون نباشن؟! طلا و پول داشته باشن، اما نوۀ معلول خودشون رو نبینن؟ هر پیرزنی که طلا داشت رو می‌دیدم، انگار مادرم رو ببینم. احساس نفرت بهم دست می‌داد. سراغ‌شون می‌رفتم، گول‌شون می‌زدم و بعدش هم می‌کشتمشون...»

مهین قدیری به‌خاطر ۶ فقره قتلی که انجام داده بود به ۶ بار قصاص نفس، ۲۴ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده توی تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ با اعدام مهین توی زندان مرکزی قزوین برای همیشه بسته شد. قصۀ فیلم ایرانی «طلاخون» با الهام گرفتن از داستان یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی دنیا یعنی مهین قدیری ساخته شد. این فیلم [با اسم قبلی: خورشید همچنان میدرخشد]برای نشون دادن اقدامات جنایتکارانه مهین قدیری با بازی شهاب حسینی و بهار قاسمی سال ۱۳۹۹ روی پرده سینما رفت.

۱۷. تیچلمن؛ زیباترین قاتل جهان

الیکس تیچلمن که ۲ لقب «زیباترین قاتل سریالی جهان» و «قاتل دختر تلفنی» معروف شده با داستان جنجالیش همه رو شوکه کرده. ماجرا از سال ۲۰۱۳ شروع شد، وقتی جسد فارست هیز، کارمند گوگل توی کشتی تفریحیش پیدا شد. اون به خاطر دوز بالای مواد مخدر کشته شده بود. پلیس از طریق دوربین‌های مداربسته و پیامک‌ها، الیکس که اون شب با فارست بود رو دستگیر کرد. الیکس در واقع یه روسپی تلفنی بود. این زن قاتل سال ۲۰۱۵ بهجرم قتل فارست به ۶ سال زندان افتاد، ولی دو سال بعد آزاد شد. بعد از آزادی، پلیس فهمید این تنها قتلش نبوده. دو ماه قبل از مرگ فارست، دوست خودش دین ریوپل، خوانندۀ یه گروه راک هم به همون روش به قتل رسیده بود. الیکس با دین و دو بچهاش زندگی میکرد و طبق گفتۀ پرستار بچه‌ها الیکس زن جذاب، ولی سرد و حسودی بود که بار‌ها دین رو به مرگ تهدید کرده بود. بعد از مرگ دین، الیکس به کالیفرنیا رفت و فارست هیز رو از اینترنت پیدا کرد و به قتل رسوند. حالا با کشف مدارک جدید دربارۀ قتل دین، الیکس تحتتعقیب پلیسه و معلوم نیست بهجز دین و فارست چند نفر دیگه رو به قتل رسونده!

۱۸. بل سورنسون؛ قاتل بدجنس!

داستان یکی از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان، یعنی بل سورنسون (Belle Sorenson) به وسوسۀ یه زن دیوانه برای به دست آوردن پول زیاد مربوط میشه. خانم بل، ملقب به «زن ریشآبی» (لِیدی بلوبِرد)، چند نفر از دوستان و شوهران سابقش و البته بچه‌های خودش رو به قتل رسوند. بل سورنسون بین سال‌های ۱۸۸۴ تا ۱۹۰۸ با انگیزه به دست آوردن پول بیمه از مردن همسر‌ها و بچه هاش دست به کشتن اون‌ها زد. اصلا قابل تصور نیست یه انسان با انگیزۀ مالی بچه هاش رو بکشه و همین طوری پیش بره و دست هم از این جنایت نفرت انگیز برنداره. وقتی پلیس سال ۱۹۰۸ وارد مزرعۀ این زن میشه ۱۱ جسد رو پیدا می کنه. خیلی‌ها میگن زن ریش آبی یکی از خوش شانس ترین‌ها بین ترسناکترین قاتلان سریالی جهان به شمار میره، چون موفق شد از دست پلیس فرار کنه و هیچ اثری از خودش به جا نگذاره.

۱۹. هارولد شیپ‌من؛ دکتر مرگ

هارولد شیپمن (Harold Shipman) با قتل بیش از ۲۵۰ انسان در لیست قتلعام‌های سریالی رکورددار محسوب میشه! دکتر خبیث که با لقب دکتر مرگ (Dr. Death) هم شناخته میشه اونقدر جنون داشت که ۲۵۰ تا از آدم‌های بیگناه و بیمار رو روونۀ سینۀ قبرستون کنه. دکتر مرگ به قربانیهاش دوز زیادی از دارو‌های درمانی رو تزریق میکرد تا اصطلاحا اُوردوز (overdose) کنن و بمیرن. هارولد بهخاطر این اعمال مجرمانه به حبس ابد محکوم شد، ولی از اونجاییکه تحمل زندان براش مشکل بود روز قبل از تولد ۵۸ سالگیش، توی سلولش خودش رو حلقآویز کرد! از هارولد شیپمن بهعنوان یکی از بدنامترین و ترسناکترین قاتلان سریالی جهان یاد میشه. اون یه کاری کرده بود که بعدش کمتر بیماری جرئت داشت به پزشک معالج یا پرستارش اطمینان کنه!

۲۰. جک ریپر؛ قاتل ناپیدا

جک قاتل (Jack The Ripper)، یکی دیگه از ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهانه که اصلا هم معلوم نشد اسم و انگیزه واقعیش از جنایاتی که انجام می‌داد چی بود. این قاتل لندنی یکی از معروفترین آدمکش‌هایی بود که سال ۱۸۸۸ جان انسان‌ها رو بهطرز عجیبی میگرفت. جک قاتل اول گلوی قربانی‌هاش رو گوش تا گوش می‌برید و بعد از شکافتن شکم مقتول جوارح اون‌ها رو بیرون می‌کشید. این قاتل زنجیر‌ه‌ای هرگز توسط پلیس دستگیر نشد و خودش هم به کار‌هایی که کرده بود اعتراف نکرد.

۲۱. سعید حنایی؛ قاتل عنکبوتی مشهد

سعید حنایی از جمله ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان محسوب میشه که در مشهد بین سال‌های ۷۹ تا ۸۰ دست به جنایت می‌زد. حنایی که به عنوان قاتل عنکبوتی هم شناخته می شه به گفتۀ خودش از قتل‌هایی که می کرد، خیلی لذت می ‎برد. حنایی قاتلی بود که همیشه به صحنۀ جرم برمی‌گشت تا ببینه چه بلایی سر جنازه میاد و واکنش پلیس و مردم به این قتل چیه؟!

او به خاطر اینکه یه بار یه راننده تاکسی قصد تعرض به زنش رو داشته، اول تصمیم می‌گیره سراغ مرد‌های هوس‌باز شهر بره و اون‌ها رو تنبیه کنه. بعد می‌بینه زورش به اون‌ها نمی‌رسه و ازشون کتک می‌خوره میره سراغ نقشه بعدی. او زن‌ها و دختر‌هایی که فکر می‌کرده در مشهد تن‌فروشی می‌کنن رو به قصد مجازات کردن فریب می‌داده و در خلوت اون‌ها رو می‌کشته تا به زعم خودش زمین از وجود گناهکار‌ها پاک بشه!

این قاتل اعترافاتش وحشتناکی کرد که اصلا از یه آدم سالم برنمیاد. مثلا اون می‌گفت وقتی پلیس بالای سر فلان جنازه رسیده بود خودش هم اونجا حضور داشته و به پلیس‌ها کمک می‌کرده نوار زردرنگ «ورود به صحنه جرم ممنوع» رو دور تا دور محل قتل آویزون کنن. یا مثلا پشت سر ماشین حمل جنازۀ قربانی با موتور می‌رفته تا ببینه چی میشه و کدوم بیمارستان میبرنش. شخصیت سعید حنایی یه کاراکتر ماجراجو بوده که دوست داشت خبر قتلی که انجام داده رو همه بفهمن. جالبه بدونید اون بعد از کشتن یکی از قربانی‌ها به دفتر روزنامۀ خراسان رفته و گفته جسد یه زن توی کانال پیدا شده و مردم دورش جمع شدن!

حنایی یا همان قاتل عنکبوتی به خاطر ۱۶ فقره قتلی که انجام داده بود در ۴۰ سالگی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد و به سزای اعمالش رسید. همونطور که داستان ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان دستمایۀ فیلم‌های سینمایی میشه، چند مستند و فیلم سینمایی هم با الهام از داستان سعید حنایی ساخته شد. معروف‌ترین این آثار فیلم سینمایی «عنکبوت» محصول سال ۱۳۹۸بود که توسط ابراهیم ایرج‌زاد با بازی محسن تنابنده، ساره بیات و ماهور الوند ساخته شد.

۲۲. محمد بچه‌خوار؛ شکارچی پسران پاکدشت

محمد بسیجه معروف به محمد بیجه، تربت حیدریه دنیا اومد و بعد‌ها به پاکدشت تهران برای کار و انجام جنایات شیطانی نقل مکان کرد. از محمد بیجه با عنوان «محمد بچهخوار» هم یاد میشه؛ چراکه از بین ۴۰ قربانی، ۳۷ تا بچه بودن. محمد بسیجه، یکی از ترسناک ترین قاتلان سریالی جهان و ایران، بعد از اینکه به پسربچه‌ها تجاوز می کرد، اون‌ها رو می کشت و جنازه شون رو توی کوره مینداخت. با اینکه بیجه سال ۱۳۸۳ و بعد از دستگیری، فورا اعدام شد اما تا سال‌ها به بدترین کابوس بچه‌ها و والدین شون تبدیل شده بود. این موضوع تاحدی بود که بهش عنوان «بزرگترین پروندۀ جنایی قرن» رو توی ایران دادن. ماجرای هولناک قتل‌های زنجیر‌ه‌ای محمد بچه‌خوار، اولش با خبر رفتن و برنگشتن چند تا دانش آموز پسر شروع شد. بعدش که تعداد دانش آموز‌های گم شده بیشتر و بیشتر شد، شکایت‌نامه‌ها و حساسیت مردم جامعه هم زیاد شد. روز‌ها می‌گذشت و باز هم خبری از قاتل احتمالی نبود و تنها چیزی که پیدا می‌شد، جسد متلاشی شدۀ بعضی از این بچه‌ها بود که جگر همه رو خون می‌کرد. محمد بیجه بعد از ۲۰۰ ساعت بازجویی، به یه فقره قتل اعتراف کرد و بعدش هم کمکم گفت چه جنایات دیگه‌ای رو مرتکب شده.

روانشناس‌های دادسرا ریشۀ تجاوز و قتل‌های بیجه رو توی دستدرازی‌هایی که به اون توی دوران کودکی شده میدونن. طبق تحقیقات و بررسی‌های تکمیلی، محمد بسیجه بیماری روانی پدوفیلیا [میل جنسی به کودکان]و نکروفیلیا [میل جنسی به مردگان]داشت. اون حتی به پلیس گفته بود اگه دستگیر نمی‌شد تا ۵۰۰ کودک رو هم می‌کشت! جراید و مطبوعات به اون لقب‌هایی مثل خون‌آشام صحرا، هیولای پاکدشت، قاتل کوره‌پَزخانه و قاتل نجاتبخش دادن. در نهایت قاتل پسران پاکدشت به ۱۰۰ ضربه شلاق، ۱۵ سال حبس، ۱۶ بار قصاص و ۱ بار اعدام توی ملأعام محکوم شد. جالب اینجاست که بعداز اجرای حکم هیچ‌کدوم از اعضای خانوادۀ محمد بیجه حاضر نشدن جنازۀ اون رو تحویل بگیرن و جسد این بچه‌کش توی سکوت کامل خبری و اون هم توی یه محل نامعلوم برای همیشه خاک شد. بیجه، یکی از بیرحم‌ترین و ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان محسوب می‌شه که سوژۀ داستان هولناکش هنوز دستمایه ای واسۀ ساخت فیلم قرار نگرفته.

۲۳. کلثوم اکبری؛ بیوۀ سیاه ساروی‌ها

۱۱ شهریور ۱۴۰۲ بود که یه زن ۵۶ ساله [متولد ۱۳۴۶]، به نام کلثوم اکبری به جرم قتل همسر صیغ‌های ۸۲ ساله ش دستگیر شد. درسته که اول تمام اتهامات رو رد کرد، ولی زیاد طول نکشید تا به قتل ۷ مرد که توی ۲۰ سال اخیر صیغه‌شون بوده، اعتراف کنه. بعدا این عدد زیادتر شد و به ۱۱ و بعدتر به ۱۳ نفر رسید. این قاتل سریالی زن ایرانی توی زمان بازداشت، خودش رو اینطوری معرفی کرد: «کلثوم اکبری هستم ساکن ساری» این جمله توی فضای مجازی خیلی فراگیر شد. کلثوم با رفتن به دورهمی‌های زنانه با کسانی آشنا می‌شد که برای پدر پیر و تنهاشون دنبال همدم می‌گشتن. خانم اکبری پساز مطمئن شدن از اینکه سوژۀ مورد نظر پولداره، به عقد یا صیغۀ اون در میومد و توی کمتر از ۳ ماه قربانیهاش رو با خوراندن داروی فشارخون و خواب‌آور و بعد خفه کردن به قتل میرسوند. این پیرزن قاتل با حل کردن تعداد زیادی قرص فشارخون و دیابت توی آب و غذای قربانی باعث بیحال شدن مقتول می‌شد. البته از زیرکی کلثوم‌خانم باید بگیم که توی مرتبه‌های اول، وقتی که حال قربانی بد می‌شد اون رو به بیمارستان می‌رسوند و ظاهرا نجاتش می‌داد اما توی مرحله‌های بعد با بالا بردن دوز دارو اون‌ها رو بیحال و در نهایت خفه می‌کرد و چون سابقۀ قبلی داشتن کسی به نحوۀ مرگ‌شون مشکوک نمی‌شد.

آخرین قربانی این قاتل سریالی مازندرانی یه پیرمرد ۸۲ ساله بود که با شکایت خانواده‌ش نسبت به مرگ مشکوک پدرشون، مسبب رازگشایی این قتل‌های زنجیر‌ه‌ای شدن. خانوادۀ این پیرمرد گفتن که کلثوم با مهریۀ پونصد میلیون تومنی به‌عنوان همسر صیغه‌ای راهی خونۀ پدری ما شد اما چند ماه بعد از ازدواج پدرمون، بابا به ما گفت کلثوم به زور به اون قرص قلب و قرص فشار خون میده و هر بار با خوراندن نوشیدنی‌هایی که اون درست می‌کنه از حال میره! کلثوم اکبری «دومین زن قاتل سریالی ایران» هست. مهین قدیری با قتل زنان مسن و یه مرد در قزوین لقب «اولین زن قاتل سریالی» ایران رو به خودش اختصاص داد.

۲۴. هوشنگ امینی زاده؛ قاتل غزل‌خوان

درست ۳۰ سال پس از اصغر قاتل [اولین قاتل سریالی ایران] روزنامه کیهان با این تیتر، هوشنگ امینی زاده رو معرفی کرد: «قاتلی خطرناک تر از اصغر قاتل»! همه چیز از اسفند ۱۳۴۱ شروع شد، وقتی که جسد بی سر مرد جوانی درحالی که دست و پاهاش از پشت بسته و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، توی چاه نعمت آباد ورامین پیدا شد. حدود یه ماه بعد هم، جسد بی سر زن جوانی درحالیکه دست‌های اون هم از پشت بسته و مورد تعرض قرار گرفته بود در چاه قنات دولت آباد ری پیدا شد. گم شدن بچه‌ها توی ورامین برای خانواده‌ها کابوس وحشتناکی شده بود. پسربچه‌ها گم می‌شدن و ردی از اون‌ها پیدا نمی‌شد، هیچ اثری از زنده یا مرده اون‌ها نبود. مردم فکر می‌کردن توی ورامین یه بچه‌خوره اومد که بچه‌هاشون رو می‌دزده، می‌خوره و ردی هم از کودکان به‌جا نمی‌گذاره. بیشتر کودکانی که گم می‌شدن، بچه‌های کار بودن که بعد از خروج از خونه دیگه برنگشته بودن. تا اینکه یه روز یه مرد جوون نزدیکی چاه رد خونی رو پیدا کرد و به کلانتری گزارش داد. وقتی مامور‌ها به محل رفتن دو تا جسد از چاه بیرون کشیدن که با پیگیری‌ها مشخص شد اجساد متعلق به دو کودک کاره! ماموران در چند ماه موفق به کشف هفت جسد بی سر دیگه از داخل چاه‌ها و قنات‌های اطراف تهران به ویژه ورامین شدن. همین موضوع باعث شد شایعه‌ای سر زبون‌ها بیفته که چاه‌ها شبح دارن و اشباح این کار‌ها رو انجام میدن.

سرانجام نوروز ۱۳۴۲ پلیس به رفتار و حرف‌های جوان ولگردی اطراف چاه مشکوک شد و دستگیرش کردن. اون فرد کسی نبود جز هوشنگ ورامینی! قاتل سریالی و متجاوز ایرانی که ۶۷ نفر رو در شهر ورامین به قتل رسونده بود. روزنامه‌ها به اون لقب «هوشنگ ورامینی» داده بودن چون ورامین زندگی می‌کرد. بعضی بهش «قاتل کلاه‌نمدی» می‌گفتن، به خاطر کلاه نمدی که همیشه روی سرش می‌گذاشت و بعضی‌ها هم به اون «شبح چاه‌های قنات» می‌گفتن. هوشنگ آذر ۱۳۱۵ در خانواد‌ه فقیر و پرجمعیتی ورامینی به دنیا اومده بود. از همون دوران کودکی اغلب در مدرسه با معلم‌ها و همکلاسی‌ها درگیر می‌شد و در نهایت از مدرسه اخراج شد. هوشنگ پس از ترک تحصیل به قمار و مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. اون که صدای خوشی هم داشت و گاهی آواز می‌خوند، روز اجرای حکم به عنوان آخرین خواسته تقاضا کرد برای حاضران آواز بخونه و بلندگوی مامور اجرای حکم رو گرفت و آواز خوند. قربانیان هوشنگ ورامینی بیشتر پسربچه بودن اما بین قربانیان زن و مرد هم وجود داشت. روش کار اون به این صورت بود که بعد از تجاوز به قربانیان سر از تن اونا جدا می‌کرد و جسدشون رو توی چاه میانداخت. به همین دلیل بهش لقب «شبح چاه‌های قنات» دادن. هوشنگ ورامینی از این جهت که یه تبعۀ آلمانی رو هم به قتل رسونده بود، خیلی مورد توجه بود. سال ۱۳۴۱ خبر قتل یه مرد آلمانی در گورستان مسگرآباد در روزنامه‌ها منتشر شد. مرد آلمانی با دست و پای بسته مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده بود. سرانجام قاتل ورامینی آذر ۱۳۴۲ حلق آویز شد.

۲۵. پدرو لوپز، هیولای کوهستان

پدرو آلونزو لوپز (Pedro Alonzo Lopez) یا هیولای کوهستان آند از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان بهشمار میره که توی آمریکای لاتین زندگی میکرد. پدرو بهخاطر جنایت‌هایی که در حق صد‌ها دختر کلمبیایی و اکوادوری انجام داد، به «هیولای آند» (Monster of the Andes) معروف شد. حدس زده میشه که بیشتر از ۲۰۰ نفر با دست‌های هیولادی آند به قتل رسیده باشن و جنازههاشون بهطرز وحشیان‌های از هم جدا شده باشه. نکتۀ تلخ این داستان از ترسناکترین قاتلان سریالی جهان اینه که پدرو با وجود همۀ جنایاتی که انجام داده بود، سال ۱۹۹۸ آزاد شد. این قاتل بدذات متهم به آزار‌های جنسی و قتل بیش از ۳۰۰ دختر جوان بود. قربانیان وی از کشور‌های پرو، اکوادور و کلمبیا بودند. حین دستگیری وی به ۱۰۳ قتل اعتراف کرد، اما ارتباط آن با ۳۰۰ جرم مشابه کشف شد. هیولای کوهستان آند سال ۱۹۸۰ دور‌های سخت از بازجویی را پشت سر گذاشت؛ در این دوره گور ۵۳ نفر از مقتولان را به پلیس نشان داد. اکثر قربانیان وی دختران کم سن و سالی بودن که بین ۹ تا ۱۲ سال سن داشتن. وی به تیمارستان روانی منتقل شده، اما در عین ناباوری سال ۱۹۹۸ از آنجا مرخص شد، اما به دلیل انجام قتل‌هایی مشابه مجدد سال ۲۰۰۲ دستگیر شد.

۲۶. لوئیس گاراویتو، جانور بی رحم

لوئیس گاراویتو جزو بدترین قاتلان زنجیر‌ه‌ای جهان است که در عرض مدت زمان ۵ سال، ۱۳۸ نفر را در کلمبیا به قتل رساند. لوئیس گاراویتو متهم به ۳۰۰ قتل شده بود. به دلیل گستره بالای جنایات وی، رسانه‌ها به آن لقب جانور را داده بودند. لوئیس گاراویتو که خود قربانی تجاوز پدرش بود، به قربانیان نزدیک شده و به آن‌ها پیشنهاد یک هدیه مانند شکلات را می‌داد سپس با قربانی شروع به قدم زدن کرده و در نهایت آنها را به جایی خلوت می‌کشاند. بعد از بریدن گلوی قربانی، آنها را تکه تکه کرده و در جایی دفن می‌کرد. این هیولا نیز از دستگاه قضایی کلمبیا برخاسته بود چراکه بی تردید دستگاه قضایی کلمبیا یکی از فاسدترین دستگاه های قضایی جهان است. او پس از دستگیری به تنها 30 سال حبس محکوم شد.

۲۷. ژیل دو رایس؛ جد قاتلان سریالی

ژیل یه نجیب‌زاده فرانسویه که خیلیا اونو جد قاتلان سریالی امروزی می‌دونن. اون که پیش از شروع جنایاتش افسر ارشد ارتش فرانسه به رهبری ژاندارک بود بعد‌ها به خاطر شکنجه، تجاوز و در نهایت قتل صد‌ها کودک که عمدتا پسر بچه بودن گناهکار شناخته شد. ژیل دو رایس معمولا به کودکانی با مو‌های بلوند و چشم‌های آبی داشتن تمایل داشت. او بعد از شکنجه و آزار و اذیت بسیار به کودکان تجاوز کرده و در نهایت سلاخی‌شون می‌کرد. تعداد قربانیای ژیل بین ۸۰ تا ۲۰۰ نفر در رده سنی ۶ تا ۱۸ ساله تخمین زده شده.

۲۸. جان جورج؛ قاتل حمام اسید

جان یه قاتل زنجیر‌ه‌ای و اهل لندنه که در اواخر دهه ۴۰ فجیع‌ترین قتل‌ها را به نام خودش ثبت کرد. اون که به خاطر حمام پر از اسیدش هنوز تو یاد و خاطره‌ها باقی مونده معتقد بود اگه بدن مقتولین رو تو حمام پر از اسید سولفورش کاملا حل کنه، هیچ مدرکی باقی نمونه و اون به راحتی می‌تونه به قتل‌ها و جنایاتش ادامه بده. جان قبل از نابود کردن جنازه قربانیان، با جعل اسناد داراییهاشونو به فروش میرسوند و از این محل هم پول قابل توجهی بدست میاورد. اما در نهایت با هوشمندی پلیس و در نظر گرفتن یه سری مدارک غیر از جسد مقتولین در ششمین قتلش لو رفت و در سال ۱۹۴۹ اعدام شد.

۲۹. دونالد هاروی؛ فرشته مرگ

دونالد هاروی معروف به فرشته مرگ که به عنوان یه خدمتکار در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در بیمارستان مریمونت کنتاکی کار میکرد با اضافه کردن سیانور یا آرسنیک به قطرهها، ۱۷ نفر رو کشت و لقب "فرشته مرگ "رو به خودش اختصاص داد. البته هاروی مسئول مرگ ۳۶ تا ۵۷ نفره که بسیاری از آن‌ها بیمارانی بودن که در بیمارستان‌هایی که هاروی در اونجا کار میکرد، بستری بودن. دونالد هاروی معتقد بود با این کارش اون‌ها رو از درد و بدبختی نجات داده. او وقتی دستگیر شد که تو کالبد شکافی یکی از اجساد سیانور مشاهده شد و پای پلیس به بیمارستان باز شد.

۳۰. جاوید اقبال؛ قاتل خوش اقبال

جاوید اقبال به عنوان مخوفترین قاتل زنجیر‌های پاکستان روش بسیار پلیدی برای کشتن قربانیاش انتخاب کرده بود. این قاتل بی رحم که به کوکری هم معروفه، در طول سال‌های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ بیش از ۱۰۰ کودک رو با خفه کردن و حل کردن اون‌ها تو اسید به قتل می‌رسونه. این قاتل سریالی بی رحم در نهایت به لطف اشتباهی که تو فرستادن نامه به روزنام‌های در پاکستان انجام داده بود دستگیر شد و قاضی پرونده یکی از نامتعارفترین احکام رو برای اعدام اون در نظر گرفت. براساس حکم قاضی، جاوید اقبال باید در مقابل خانواده هر ۱۰۰ قربانی ابتدا خفه و سپس بدنش به ۱۰۰ قسمت تقسیم و در اسید حل بشه. شاید از نظر خیلی‌ها این حکم بیرحمانه باشه، ولی جاوید اقبال با خوششانسی قبل از اجرای حکم تو زندان جانش رو از دست داد.

۳۱. میخائیل پوبکوف؛ قاتلی با زندگی دوگانه

این قاتل سریالی روسی تنها به خاطر ۷۸ قتل اثبات شدهاش که اون رو در ردیف قاتلان سریالی جهان قرار میده؛ خاص و منحصر بفرد نیست؛ بلکه نکته جالب توجه در مورد میخائیل پوبکوف، زندگی دوگانهاش بود. پوبکوف تو در زندگی به عنوان یه افسر موفق و کاربلد بسیار خوشمشرب و محبوب بود؛ ولی در یه زندگی دیگه اون به یه فرد بیرحم و عاشق کشتار تبدیل میشه. میخائیل در طول سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ مرتکب بیش از ۸۳ قتل شده و خودش معتقد بود بیش از ۲۰۰ زن رو با شکنجه و آزار جنسی به قتل رسونده...

۳۲. پدرو فیلو؛ قاتل زندانی‌ها

پدرو فیلو یک قاتل سریالی متولد برزیل بود. زمانی که مادر پدرو وی را حامله بود به دست همسر خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته و در اثرات ضربات، پدرو با جمجم‌های آسیب دیده متولد شد. در سن ۱۳ سالگی پدر پدرو به قصد کشتن وی، اونو به زیر جرثقیل هل میده، ولی از این حادثه جان سالم به در میبره. در سن ۱۴ سالگی پدرو فیلو معاون شهردار را به دلیل آن که پدر وی را به جرم دزدی اخراج کرده بود، میکشد. دومین قتل وی در همان موقع اتفاق میفته؛ شخصی که به نظر دزد اصلیه! پس از فرار به دلیل قتلها، پدرو فیلو در شهر دیگر ساکن میشه؛ بعد از قتل یک قاچاقچی مواد مخدر با زنی به اسم ماریا آشنا شده، اما این زن توسط یک گروه مافیایی مواد مخدر کشته میشه. بعد از اون پدرو فیلو دنبال اعضای این باند رفته و پس از شکنجه اقدام به کشتن اون‌ها میکنه. در حالیکه هنوز سنش زیر ۲۰ ساله. پس از اون پدر پدرو مادرش را به قتل میرسونه؛ پدرو برای انتقام سراغ پدرش میره و اون را نیز به قتل میرسونه. او در زندان نیز دست به کشتار زده و در ۳۰ سال دوران محکومیتش ۷۱ نفر را به قتل رسونده...

۳۳. گری ریجوی؛ قاتل رودخانه سبز

گری ریجوی یکی از قاتلان مخوف آمریکاییه که با لقب «رودخانه سبز» نیز شناخته میشه. او اکثر جنایاتش رو بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ انجام داده. نکته جالب توجه اینکه گری ریجوی شکار‌های خود را از بین زنان خیابانی یا به اصطلاح کارتنخواب انتخاب میکرده تا کمترین اهمیت را در جامعه داشته و کسی نگران آن‌ها نشه. اکثر قتل‌های وی با خفگی همراه بوده و جنازه قربانیارو در جنگل رها میکرده. گری ریجوی ابتدا به زن‌ها نزدیک شده و سر صحبت را با آن‌ها باز میکرده؛ سپس با نشان دادن عکسی از پسرش، همدردی اون‌ها را به دست میآورده. در گام بعدی زنان را به قتل میرسونده. اگرچه گری ریجوی به ۷۱ قتل اعتراف کرد، اما پلیس معتقد بود تعداد قتل‌های گری بیشتر از این تعداده...

۳۴. شانکاریا؛ قاتل چکشی

کامپاتیمار شانکاریا یه قاتل سریالی هندی بود که پلیس رابطه اون رو با بیش از ۷۰ قتل را پیدا کرد. او قتل‌هاش رو از سال ۱۹۷۷ آغاز کرده و دو سال بعد یعنی سال ۱۹۷۹ دستگیر شد. او برای کشتار از چکش استفاده می‌کرده و همه قربانی‌ها رو با ضربات چکش به سر به قتل می‌رسونده. کامپاتیمار شانکاریا به پلیس گفته بود که از قتل‌هاش لذت می‌برده...

۳۵. الیزابت باتری؛ قاتل قلعه کاچتیس

الیزابت باتری قدیمی‌ترین قاتل سریالی زن در تاریخ لقب گرفته است. نام او دهه ۱۶۰۰ آن‌قدر در مجارستان خوف و وحشت آفریده بود که به کنتس خون آشام مشهور شد. اصل و نصب الیزابت به خانواده سلطنتی باز می‌گشت. او در قلعه کاچتیس مجارستان زندگی می‌کرد. همه چیز با ناپدید شدن خدمتکاران الیزابت لو رفت. شاید عجیب باشد اما عطش الیزابت برای جوان ماندن او را وادار کرد دستانش را به خون دختران جوان زیادی آلوده کند.

در بعضی آمارها تعداد قربانیان تا ۶۰۰ نفر هم تخمین زده می‌شود. او برای کشتن قربانی‌ها روش خاصی داشت؛ به این ترتیب که اول دختران جوان را به قلعه‌اش دعوت می‌کرد تا برای یک ماه هم‌صحبت و خدمتکارش باشند. چند شب که می‌گذشت، الیزابت آنها را می‌کشت و از زنجیر آویزان می‌کرد تا تمام خون بدنشان به درون محفظه‌ای شبیه به وان حمام ریخته شود. هنگامی که وان پر از خون می‌شد، کنتس در آن می‌خوابید تا خون این دختران جوان مانع از پیر شدنش شود. خانواده بعضی از این دخترها با ناپدید شدن فرزندشان از قضات دادگاه خواستند محل زندگی الیزابت را وارسی کنند. هنگامی که مامورین وارد قلعه شدند، نمی‌توانستند آنچه را که با چشمان خود دیده بودند، باور کنند.

۳۶. ابوالقاسم جبار؛ خطرناک‌ترین قاتل افغان

ابوالقاسم جبار شکار‌های خودش رو از بین مردان و پسران انتخاب میکرد. او موقع دستگیری مشکوک به قتل عام ۳۰۰ مرد و پسر بود؛ در بخش جنایات علیه بشر وی دستکم از نیرو‌های تروریستی طالبان ندارد. دولت وقت افغانستان پیش از دستگیری ابوالقاسم جبار دو نفر را به جرم قتل‌هایی که وی انجام داده بود اعدام کرد. وی سال ۱۹۷۰ دستگیر شد و به بسیاری از قتل‌ها اعتراف کرد. خوشبختانه این قاتل زنجیر‌های مانند برخی از همکاراش به حبس ابد محکوم نشد و یک سال در زندان موند. ابوالقاسم جبار سال ۱۹۷۱ با طناب دار اعدام شد.