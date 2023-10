گزارش کانال ۴ انگلیس از انفجار بیمارستان غزه

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، بخش خبری کانال ۴ انگلیس* در گزارشی درباره انفجار بیمارستان المعمرانی غزه ادعاهای ارتش اسرائیل در این خصوص را مورد بررسی قرار داد.

در بخشی از این گزارش، کانال ۴ انگلیس نوار منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل که مدعی است دو عضو حماس از احتمال برخورد موشک جهاد اسلامی با بیمارستان سخن گفته اند، را ساختگی دانست.

این کانال خبری به نقل از دو کارشناس مستقل افزود، ادبیات، لهجه، لحن و نوع گفت و گوی صورت گرفته در نوار صوتی، ساختگی است و نمی تواند گفت و گوی واقعی دو عضو حماس باشد.

در بخش دیگری حملات گذشته اسرائیل به بیمارستان ها و مدارس و یا کشتن خبرنگاران از جمله شیرین ابوعاقله و انکار اولیه اسرائیل را یادآور می شود.

در ادامه ادعای ارتش اسرائیل که راکت حماس موجب انفجار بیمارستان شده است مورد پرسش قرار گرفته است و با عنایت به سخنان شاهدان، و با توجه به حجم آتش وسیع پس از انفجار در محوطه ی بیمارستان، تعداد بالای قربانیان اما تخریب اندک این نتیجه گرفته شده است که میزان کم تخریب صورت گرفته در محوطه بیمارستان احتمال بمب های معمول اسرائیل را کم می کند، اما در عوض احتمال دارد این انفجار توسط بمب های پیشرفته ای صورت گرفته باشد که توسط جنگنده شلیک شده و قادر به کشتار فراوان با تخریب اندک هستند. و بعید است راکت حماس قدرت چنین انفجار و کشتاری داشته باشد.

این گزارش ادعای ارتش اسرائیل درباره محل شلیک راکت حماس را نیز مورد پرسش قرار می دهد.

در این حال این گزارش می افزاید که جهاد اسلامی گفته است قطعاتی از موشک شلیک شده ی اسرائيل به بیمارستان را در اختیار دارد اما هنوز آن را ارائه نداده است.

در انتهای گزارش، نتیجه گیری درباره دلیل قطعی انفجار را نیازمند تشکیل گروه تحقیقات مستقل دانسته است.

---------------------------------

* منبع اصلی: Who was behind the Gaza hospital blast – visual investigation – Channel 4 News