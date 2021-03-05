العراق | البابا فرانسيس يلتقي الرئيس صالح في قصر السلام الرئاسي في بغداد

وقد وصل البابا فرانسيس الى بغداد في أول زيارة تاريخية تستغرق أربعة أيام وتهدف إلى "طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان"، بحسب الفاتيكان.



ومن المقرر أن يلتقي البابا، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا، أبرز رجال الدين والسياسة في العراق.



وسيتجه البابا يوم غد السبت، جنوبًا إلى مدينة النجف حيث يزور المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عامًا.



بعد ذلك سوف يحضر البابا فرنسيس اجتماعًا مشتركًا بين أتباع الديانات المسيحية والإسلام واليهودية في موقع مدينة أور الأثرية، التي يُعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم (ع).



ويوم الاحد، يتوجّه يذهب البابا الى مدينة الموصل شمالي البلاد، حيث ستقام صلاة في كنيسة الساحة من أجل من سقطوا في الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، والتي خلفت عشرات آلاف الضحايا من المدنيين.

كما يزور البابا قراقوش القريبة، حيث عاد المسيحيون بعد هزيمة تنظيم "داعش" عام 2017 لترميم كنيسة المدينة وإعادة بناء منازلهم.



وبعد ظهر ذلك اليوم، من المقرر ان يقيم البابا قداسًا يحضره آلاف الأشخاص في ملعب في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.



وسوف ينتشر نحو 10 آلاف فرد من قوات الأمن العراقية لتأمين الزيارة، فضلا عن فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وجرت التحضيرات على قدم وساق لاستقبال الحبر الأعظم خلال الأسابيع الأخيرة، من شوارع بغداد الرئيسية وصولًا إلى النجف ومرورًا بأور الجنوبية والبلدات المسيحية شمالاً، حيث رُفعت لافتات تحمل صوره مرفقة بعبارات ترحيب.

وتحضيرًا للزيارة، أزيلت آثار ثلاث سنوات من دمار تسبب به تنظيم داعش الارهابي من مناطق كثيرة، وعُبّدت طرق، وأُعيد تأهيل كنائس في مناطق نائية لم تشهد زائرًا بهذه الأهمية من قبل.



وتشهد بغداد حظرا شاملا للتجول يتزامن مع إجراءات حكومية مسبقة للحد من انتشار فيروس كورونا يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، فيما نشرت السلطات العراقية الآلاف من عناصر القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية ضمن إجراءات أمنية مشددة على طول الطرق التي سيمر بها موكب البابا والشوارع الفرعية الأخرى، في إطار خطة أمنية واسعة.



وقال مسؤول عراقي إن القوات المشاركة تلقت تدريبات للتعامل مع أسوأ السيناريوهات الأمنية، وستشكل هذه القوات طوقا أمنيا حول البابا فرانسيس في محطات زيارته، وستتم مراقبة مسارات موكبه من البر والجو على مدار الساعة.



وزينت اللجان المشرفة على الزيارة الشوارع الكبرى وطريق مطار بغداد الدولي بجداريات تحمل صورا للبابا فرانسيس وعبارات ترحيبية وأعلام دولة الفاتيكان.