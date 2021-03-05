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العراق | البابا فرنسيس: المسيحيون أهل هذه الأرض وملحها ولا يمكن تصور الشرق من دونهم

أكد رأس الكنيسة الكاثوليكية، ​البابا​ فرنسيس، في كلمة له من القصر الرئاسي العراقي أن "زيارة ​العراق​ رغبنا فيها منذ فترة طويلة"، معتبرًا أن "رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك".
کد خبر: ۱۰۳۸۸۳۶
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۹ 05 March 2021

العراق | البابا فرنسيس: المسيحيون أهل هذه الأرض وملحها ولا يمكن تصور الشرق من دونهم

وتابع البابا "علينا ان نتطلع إلى ما يوحدنا بدلا عما يؤدي إلى انقسامنا، وقد جئت إلى العراق حاجاً، وتأتي الزيارة في وقت يحاول ​العالم​ الخروج من جائحة ​كورونا​ وهذه ​الأزمة​ تدعو للقلق ويجب الاتحاد لمواجهة التحديات التي فرضتها".

ولفت البابا الى أن "العراق عاني كوارث الحروب التي تحتاج لسنوات حتى تُشفى، والعراقيون مطالبون بإنهاء خلافاتهم من أجل التعايش".

وأضاف "المسيحيون أهل هذه الأرض وملحها ولا يمكن تصور الشرق من دونهم، وأنا ممتن لفرصة قيامي بهذه الزيارة الرسولية التي طال انتظارها".

وشدد على أن "الفاتيكان لا يتعب في مناشدة السلطات المختصة باحترام الحقوق وحماية كل الجماعات الدينية، ونحض السلطات العراقية على منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية".
ودعا البابا "لتتوقف المصالح الخاصة ولتصمت الاسلحة في العراق وفي كل مكان ولنسمع صوت كل من يبني وكفى عنفاً وتطرفاً وعدم تسامح"، معتبرا أن "من الضروري التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة وكل ما هو غير شرعي".

وطالب البابا بضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية في الحياة العامة.

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