العراق | الرئيس صالح: العراقيون يفخرون بالتعايش الديني وعشنا عقدين من الحروب والارهاب

أشار الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​، في كلمة له لدى استقباله ​البابا فرنسيس​، الى أن "العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني بين مختلف طوائف الشعب، فمجتمعنا كان دائما يقوم على التعايش والتنوع وقبول الآخر".

ولفت صالح في كلمته الى أن "العراق عاش في العقدين الأخيرين أكبر حرب ضد ​الإرهاب​ استهدفت كل طوائف المجتمع، وعلى العراق أن يتمتع بكامل سيادته ويلعب دوره الإقليمي".



وأضاف ​الرئيس العراقي​: "لا يمكن لنا أن نقبل بممارسة الإرهاب باسم الدين والعراق يستحق مستقبلا واعدا لجميع مواطنيه".



وأشار إلى أن "الشرق الأوسط يواجه أزمة في التعايش والقبول بالآخر بسبب التوترات والإرهاب".



وتابع: "شعبنا عاش ضحية لحروب عبثية وسياسات قمعية على مدار عقود، وبصفة عامة نعيش زمنا يملؤه التقاطعات والاستقطابات ويرعاه الإرهاب مما يهدد مستقبلنا جميعا"، وأوضح أن "هناك بلاد في منطقتنا تخسر الدماء وفرص البناء وأخرى تخسر الأموال ولا حل إلا بالحوار والتعاون".



وأكد على أنه "لا تزال أمامنا تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الإصلاحات، نريد أن يكون العراق مستقلا ذا سيادة كاملة غير منقوصة".

وشدد على أن العالم بحاجة للبعد عن الاستقطاب وتسخير الإمكانيات الجماعية لصالح التقدم وخدمة الإنسان في ظل تهديدات كورونا.