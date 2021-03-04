العراق | تابناک في تغطية مستمرة لزيارة بابا الفاتيكان الى العراق

ولمواكبة الزيارة الهامة بمراحلها كافة، يستقبل تابناک حجوزات الضيوف للبرامج والنشرات من بغداد ولندن وبيروت ودمشق وفلسطين وطهران وتونس.



ويواصل تابناک نشر القصص الخاصة بهذه الزيارة، وتجدون اليوم على المنصة الالكترونية:

1. مقابلة مع الناطق الاعلامي لزيارة البابا الأب ألبير هشام يتحدث فيها عن برنامج الزيارة في اليوم الاول، الذي سيكون ذات طابع سياسي ورعوي، وفي اليوم الثاني سيلتقي بالمرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف.

2. تقرير عن التحضيرات في كاتدرائية ماريوسف في بغداد التي سيقيم البابا قداسا فيها.

3. تقرير عن استعدادات محافظة النجف لاستقبال البابا.

4. قصة بيت النبي ابراهيم في مدينة أور التي سيزورها البابا.

5. المسيحيون في سهل نينوي سيحكون للبابا قصصا من فصول داعش، وسيقولون له أن الحشد الشعبي هو ضمانتهم للبقاء.



تابناک سیکون معكم طوال فترة زيارة البابا الى العراق في نقل مباشر.