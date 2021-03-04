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العراق | بطريرك الكنيسة الكلدانية يصف زيارة بابا الفاتيكان بالتاريخية

تحدث بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم ومساعد بابا الفاتكان وممثله في العراق الكاردنيال لويس رافائيل ساكو عن زيارة البابا للعراق ووصفها بالزيارة التاريخية.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۰۵
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۴ 04 March 2021

العراق | بطريرك الكنيسة الكلدانية يصف زيارة بابا الفاتيكان بالتاريخية

وقال الكاردينال لويس خلال المؤتمر الصحفي للجنة المنظمة لزيارة البابا فرنسيس للعراق، ان البابا سيكون سعيدا بزيارته للعراق لما سيلقاه من ترحيب على عكس ما كان متوقع.

واضاف الكاردينال لويس انه كان هناك رأي لتأجيل الزيارة بسبب كورونا والوضع الامني بالعراق لكن البابا اصر على المجيئ وحسم الامر ان ياتي.

وقد اكد الكاردينال ان البابا لم يأت لحل مشاكل المسيحيين ولا غير المسيحيين انما جاء ليوجه رسالة الى العراقيين ودول الجوار مفادها الحب والسلام وان مشاكل المسيحيين بالعراق شان داخلي بالعراقيين انفسهم وان جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات مهما اختلفت اديانهم ومذاهبهم.

من جانبه وخلال المؤتمر الصحفي اكد المطران باسيليوس يلدو المنسق العام لزيارة البابا ان البابا سيزور 5 محافظات عراقية وهذا يحدث اول مرة ان يزور البابا بلد ويزور 5 محافظات حيث من المعتاد ان يكتفي بالعاصمة فقط كما ام هذه الزيارة هي الاولى للبابا منذ بدء فايروس كورونا.

اضاف المطران باسيليوس ان "الزيارة تاتي رغم اصابة سفير البابوية في العراق بفيروس كورونا وان المحافظات التي سيزورها البابا هي بغداد والنجف والناصرية والموصل واربيل".

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