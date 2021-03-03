فلسطين المحتلة | الجبهة الشعبية ليونيوز: متمسكون بعقد اجتماع القاهرة منتصف الشهر الجاري

وفي تصريح لوكالة يونيوز، أضاف مزهر أن هذا الاجتماع هو المدخل الأساسي باتجاه إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد أولًا، وثانيًا باتجاه تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ليشارك بها الكل الفلسطيني، وثالثًا هي الجسم الذي سيشكل ويكون مرجعية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في الشتات أو في الداخل المحتل أو في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لذلك تواصلنا مع كل الأطراف وما زال هذا الموعد ثابت ولم يتغير.

وأوضح فيما يخص المرسوم الرئاسي الذي صدر في الامس، هو نتاج طبيعي لحوارات القاهرة مطلوب أن نذهب بإتجاه تعزيز كل أشكال الحريات كل أشكال الديمقراطية، نوقف كل أشكال الاعتقال السياسي، وان يتم الإفراج عن كل المعتقلين. ووقف كل الاستدعاءات والملاحقات في غزة والضفة من أجل إشاعة مناخات ديمقراطية حتى نهيئ الناس للوصول إلى صندوق الانتخابات في 22 من شهر ايار/مايو لذلك نقول هذه خطوة جيدة مطلوب المراكمة عليها ونتمسك بأن يتم إجراءات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني كما صدر من خلال المراسم الرئاسية.