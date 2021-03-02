فلسطين المحتلة | البطش: لقاء القاهرة في موعده والمقاومة وحدها توقف الجرائم الإسرائيلية في الضفة

القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش ينفي الأنباء التي تحدثت عن تأجيل لقاء القاهرة المقرر عقده في النصف الأول من شهر اذار/ مارس الحالي، داعيا للمقاومة في الضفة الغربية.

نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، الأنباء التي تحدثت عن تأجيل لقاء القاهرة المقرر عقده في النصف الأول من شهر اذار/ مارس الحالي، مشددًا على أن المصريين لم يبلغونا بأي تأجيل أو إلغاء للقاء الفلسطيني المرتقب.

وقال البطش خلال حديث مع مراسل يونيوز إنه "لم نبلغ من قبل مصريين بأنه قد ألغي أو أنه قد أجل وبالتالي كل حديث عن تأجيله هو حديث غير واقعي، ولم نتفق مع أحد من الفصائل على تأجيل هذا اللقاء".

إلى هذا فقد أكد البطش أن كيان الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن الطريق لوقفهم ولجمهم "هو فقط التحرك الجماهيري والمقاومة في الضفة الغربية".