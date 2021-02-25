آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 469

واشنطن لطهران: صبرنا له حدود

قالت وزارة الخارجية الأمريكية،الأربعاء، إن "صبر" بلاده على إيران "له حدود".
کد خبر: ۱۰۳۶۹۱۷
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹ 25 February 2021

واشنطن لطهران: صبرنا له حدود

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إلى أن "صبر الولايات المتحدة على أفعال إيران له حدود".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بقوله إن صبر الولايات المتحدة على إيران، بشأن العودة إلى المناقشات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بلا حدود".

وقال برايس "صبرنا ليس بلا حدود، لكننا نعتقد، والرئيس (بايدن) كان واضحا بشأن ذلك... أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هي من خلال الدبلوماسية".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إيران إلى التعاون بشكل فوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بخصوص المواد النووية غير المعلنة، في وقت قررت فيه طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

ودعت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الثلاثاء، إيران إلى التراجع عن "الخطوات التي تقلص الشفافية وضمان التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية"، معبرة عن أسفها إزاء قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الغربية.

وأكدت في الوقت ذاته أن هدف الدول الثلاث يظل "دعم الجهود الدبلوماسية الحالية والوصول لحل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران وأمريكا للالتزام بالاتفاق النووي"، بحسب البيان المشترك.

وأوقفت إيران منذ أول دقيقة من صباح الأربعاء، العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة في المنشأت النووية الإيرانية، وذلك تطبيقا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني العام الماضي.

مع ذلك، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أول أمس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت مع إيران بشأن مواصلة أنشطة التفتيش بالمنشآت النووية الإيرانية لمدة 3 أشهر.

وقال غروسي، في بيان خلال وجوده في طهران: "اتفقنا مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر". ولفت إلى أن "الاتفاق مع إيران يحد من دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة وزارة الخارجیة الأمیرکیة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی انیس نقاش نمازهای ماه رجب زکی یمانی عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22
آخرین اخبار

الإمارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية حكومة هادي

اولین اظهار نظر بایدن پس از گزارش قتل خاشقچی

فلسطين المحتلة | خلاف صهيوني حول التعامل مع احتمال عودة واشنطن إلى الإتفاق النووي مع ايران

لبنان | اتحاد النقل البري يهدد بالنزول إلى الشوارع بسبب ارتفاع سعر البنزين وغلاء المعيشة

بلایی که تیرِ شکارچی بر سر یک خرس البرز آورد

السعودية | بن سلمان يخضع لعملية جراحية ويخرج من المستشفى

انتشار اولین تصویر پانورامای «استقامت» از مریخ

علایم کرونا در کودکان

جزییات برگزاری آزمون‌های وزارت بهداشت در اسفند۹۹

میوه‌های خیلی شیرین سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند

داخل هواپیمای مسی که رئیس‌جمهور آرژانتین کرایه‌اش کرد

قیمت نفت خام رکورد ۱۳ ماهه زد/ جزئیات پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران/ سهمیه بنزین وانت‌بار‌ها تغییر کرد/ روز آرام دلار در بازار جهانی

اهدای نشان عالی «خورشید» به مرتضی رزاق‌کریمی

جزییات حمله به پاسگاه سراوان از سوی مهاجمان

ماسک را جدی بگیرید، کرونا با گپ زدن هم منتقل می‌شود

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

شروع تولید واکسن «اسپوتنیک وی» در ایران در هفته‌های آتی/ تولید در داخل سریع تر از واردات از روسیه!  (۶۰ نظر)

tabnak.ir/004LkT
tabnak.ir/004LkT