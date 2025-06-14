أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني بأن عدداً من المواقع الاستراتيجية في مدن أسدود، تل أبيب، حيفا وبئر السبع تعرضت لضربات مباشرة خلال الجولة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

الصواریخ الایرانیة تصيب مواقع استراتيجية في أسدود، تل أبيب، حيفا وبئر السبع

اعترفت شبكة "حدشوت بزمان" العبرية بأن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافاً ذات طابع استراتيجي في هذه المدن، ما أسفر عن أضرار جسيمة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عشرات الصواريخ أُطلقت من إيران، وأن عدداً كبيراً منها نجح في اختراق الدفاعات الجوية، حيث تم اعتراض بعضها فقط، بينما أصابت البقية أهدافها بدقة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر في الأراضي المحتلة أن وسط مدينة تل أبيب تعرّض لأضرار كبيرة، حيث أُصيب برج شاهق من عدة طوابق بشكل مباشر. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حجم الأضرار في تل أبيب بـ"الواسعة".

وقناة "الحدث" السعودية أفادت بأن أربعة صواريخ على الأقل أصابت مركز مدينة تل أبيب في الموجة الجديدة من الهجمات، فيما قالت "الجزيرة" إن نحو 8 ملايين شخص في الأراضي المحتلة لجؤوا إلى الملاجئ عقب بدء الهجمات الجديدة.

ووفقاً لما نقلته "الجزيرة" عن وسائل إعلام عبرية، فقد وقع "حادث خطير للغاية" في تل أبيب نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.